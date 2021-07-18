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Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki bayram yoğunluğu sona erdi - Son Dakika

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki bayram yoğunluğu sona erdi

18.07.2021 17:37

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişleri tamamlandı.

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişleri tamamlandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, işlemlerini yaptırdı.

Jandarma ekiplerince kimlikleri ve beraberindeki eşyaları kontrol edilen Suriyelilerin, gümrük işlemlerinin ardından gruplar halinde ülkelerine geçişlerine izin verildi.

Kurban Bayramı için 6 Temmuz'dan itibaren ülkelerine gitmeye başlayan Suriyeliler, 31 Aralık'a kadar Türkiye'ye dönüş yapılabilecek.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki bayram yoğunluğu sona erdi
Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki bayram yoğunluğu sona erdi
Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki bayram yoğunluğu sona erdi
Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki bayram yoğunluğu sona erdi
Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki bayram yoğunluğu sona erdi

Cilvegözü Sınır Kapısı, Kurban Bayramı, Jandarma, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki bayram yoğunluğu sona erdi - Son Dakika


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