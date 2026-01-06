Çimsa ÇBK Mersin Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
Çimsa ÇBK Mersin Yarı Finale Yükseldi

Çimsa ÇBK Mersin Yarı Finale Yükseldi
06.01.2026 21:16
Çimsa ÇBK Mersin, BOTAŞ'ı 81-78 yenerek Türkiye Kupası yarı finale yükseldi.

Salon: Ankara

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Metehan Alaçam, Caner Bahadır

BOTAŞ: Bejedi 15, Rana Uçar, Ayşegül Günay Aladağ 15, Selin Rachel Gül 7, Dantas 27, Işık Su Güven 3, Işılay Eğin 11, Mina Berber

Çimsa ÇBK Mersin: Vanloo 22, Burke 17, Sinem Ataş 6, Büşra Akbaş 4, Geiselsoder 9, Sventoraite 14, Manolya Kurtulmuş, Juskaite 2, Esra Ural Topuz, Asena Yalçın 7

1. Periyot: 22-14

Devre: 37-29

3. Periyot: 55-52

Beş faulle çıkan: 31.52 Büşra Akbaş (Çimsa ÇBK Mersin)

Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final maçında Çimsa ÇBK Mersin, BOTAŞ'ı 81-78 yenerek yarı finale yükseldi.

Maça iyi başlayan BOTAŞ, Bejedi'nin basketleriyle ilk dakikalarda öne geçti. Çimsa ÇBK Mersin, molanın ardından etkili hücumlar ve art arda sayılar bulsa da ev sahibi takım, ilk çeyreği 22-14 önde tamamladı.

Molaların peş peşe alındığı ikinci çeyrekte top kayıplarını fırsata çeviren BOTAŞ, pota altından bulduğu sayılarla devreyi 37-29 üstün bitirdi.

Üçüncü çeyrekte konuk takımın Sventoraite ve Vanloo ile bulduğu sayılara BOTAŞ, Işılay Eğin'in iyi oyunuyla karşılık verdi. Ev sahibi ekip, final periyoduna 55-52 önde girdi.

Son periyot büyük çekişmeye sahne oldu. Çimsa ÇBK Mersin, Burke ve Vanloo ile son bölümde etkili oldu. Maçın son 30 saniyesine konuk ekip 78-73 önde girdi. Ayşegül Ünal Uludağ ile serbest atış ve sonrasında top kaparak 3 sayılık basket bulan BOTAŞ, 24 saniye kala skora dengeyi getirdi: 78-78. Son hücumu iyi değerlendiren Çimsa ÇBK Mersin, karşılaşmayı 81-78 kazanarak adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Kaynak: AA

