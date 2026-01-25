ÇİMSA Mersin, Kayseri'yi Farkla Geçti - Son Dakika
ÇİMSA Mersin, Kayseri'yi Farkla Geçti

25.01.2026 18:21
ÇİMSA ÇBK Mersin, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 98-68 yendi, liderlik iddiasını sürdürüyor.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Furkan Keseratar, Haldun Çoban, Burak Pehlivan

Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 19, Doğa Adıcan, Merve Arı 16, Merve Uygül 6, İdil Türk 3, Cansu Çolakoğlu 2, Özge Bilgin, Collier 16, Feray Dalkılıç 6

ÇİMSA ÇBK Mersin: Ayşenaz Harma 5, Büşra Akbaş 4, Asena Yalçın 11, Sinem Ataş 3, Juskaite 11, Sventoraite 8, Geiselsoder 14, Burke 11, Eslem Güler 11, Esra Ural Topuz 3, Iagupova 17

1.? ?Periyot: 10 - 31

Devre: 27 - 53

3.? ?Periyot: 49 - 77

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 68-98 yendi.

Kaynak: AA

Basketbol, Kayseri, Mersin, Çimsa, Spor, Son Dakika

