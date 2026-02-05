Çimsa Mersin, Panathinaikos'u Deplasmada Yendi

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Çimsa ÇBK Mersin, Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini deplasmanda 91-87 mağlup etti.

Atina'daki Telekom Center'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 28-19 önde bitiren Çimsa ÇBK Mersin, devre arasına da 49-39 üstünlükle gitti.

Panathinaikos ikinci devrede daha etkili performans sergilemesine rağmen üçüncü çeyrek de, 76-65 Mersin temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi.

Son periotta da oyunun kontrolünü bırakmayan Çimsa ÇBK Mersin, karşılaşmadan 91-87 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte Artemis Spanou 21 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaparken, Çimsa ÇBK Mersin'de Büşra Akbaş, 21 sayıyla oynadı.

Rövanş maçı, 12 Şubat Perşembe günü Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.