Çimsa Mersin, Panathinaikos'u Deplasmada Yendi

Spor

Çimsa Mersin, Panathinaikos'u Deplasmanda Yendi

05.02.2026 22:21
Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek finalinde Panathinaikos'u 91-87 mağlup etti.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Çimsa ÇBK Mersin, Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini deplasmanda 91-87 mağlup etti.

Atina'daki Telekom Center'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 28-19 önde bitiren Çimsa ÇBK Mersin, devre arasına da 49-39 üstünlükle gitti.

Panathinaikos ikinci devrede daha etkili performans sergilemesine rağmen üçüncü çeyrek de, 76-65 Mersin temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi.

Son periotta da oyunun kontrolünü bırakmayan Çimsa ÇBK Mersin, karşılaşmadan 91-87 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte Artemis Spanou 21 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaparken, Çimsa ÇBK Mersin'de Büşra Akbaş, 21 sayıyla oynadı.

Rövanş maçı, 12 Şubat Perşembe günü Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Çimsa Mersin, Panathinaikos'u Deplasmanda Yendi
