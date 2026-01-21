Çin, 6G Denemelerinde İkinci Aşamaya Geçti

BEİJİNG, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin, ilk aşaması tamamlanan 6G teknik denemelerinin ikinci aşamasını resmen başlattı. İlk aşamada, 300'ün üzerinde kilit 6G teknolojisi rezerv altına alınmıştı.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı Sözcüsü Xie Cun çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük bilişim altyapısını kurduklarını belirterek, ülkedeki 5G baz istasyonu sayısının 4,8 milyonu aştığını ve 5G kullanıcı sayısının 1,2 milyarı aştığını belirtti.