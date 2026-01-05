Çin, ABD'nin Venezuela Saldırısını Kınadı

(ANKARA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'ya saldırısını "uluslararası hukukun ve temel ilişkiler normlarının açık bir ihlali" olarak nitelendirdi ve kınadı. Bakanlık, Washington'ın bu hamlesinin "Venezuela'nın egemenliğini zedelediğini, Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki barış ve güvenliği ciddi şekilde tehdit ettiğini" bildirdi.

Pekin yönetimi tarafından yayımlanan resmi açıklamada, "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin, ABD'nin askeri saldırılarını görüşmek üzere acil bir toplantı düzenlemesi çağrısına tam destek verildiği" duyuruldu. Çin'in, "BM Tüzüğü'nü ve uluslararası adaletin temel ilkelerini savunmak adına BM Güvenlik Konseyi yetkisi dahilinde üzerine düşen rolü oynamasını desteklediği ve uluslararası toplumla birlikte hareket etmeye hazır olduğu" vurgulandı.

Dışişleri açıklamasında, krizin çözümüne yönelik olarak "tüm taraflar Venezuela'nın kendi kalkınma yolunu bağımsız bir şekilde belirleme hakkına saygı duymaya" davet edildi. Önceliğin ülkedeki istikrarın yeniden sağlanması ve düzenin korunması olması gerektiği kaydedildi.

"Hegemonya ve güç siyasetine karşıyız"

Açıklamada, Latin Amerika ve Karayip ülkelerine ilişkin de "diplomatik ilişkiler bulunan ülkelerle stratejik karşılıklı güveni derinleştirmeye hazır olunduğu " vurgulandı.

Çin'in, "ulusal egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğü gibi temel çıkarlar konusunda karşılıklı desteğini süreceği" belirtilerek, bölge ülkeleriyle birlikte "hegemonya ve güç siyasetine karşı durulacağı" ifade edildi.