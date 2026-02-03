Çin, ABD'ye İşletmelere Sorgulama Son Verme Çağrısı Yaptı

BEİJİNG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'ye Çinli işletmelerin çalışanlarını sebepsiz yere sorgulamaya son verme, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı etkin şekilde hayata geçirme ve iki halk arasında olağan ve dostane etkileşimi sağlama çağrısında bulundu.

Lin pazartesi günkü basın toplantısında, ABD kolluk kuvvetlerinin son dönemde Çinli şirketlerin çalışanlarını defalarca sorgulayıp uzun süreler boyunca gözaltında tutarak ülkelerine geri göndermeleri konusunda değerlendirmede bulundu.

Lin, söz konusu acımasız kolluk önlemlerinin, Çin vatandaşlarının meşru hak ve çıkarlarını ciddi şekilde ihlal ettiğini, iki ülke arasındaki ticari işbirliği ve halklar arası etkileşimin olağan doğasını bozduğunu ve iki ülke liderleri arasında Güney Kore'nin Busan kentinde ekonomik ve ticari işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda varılan ortak mutabakatı ihlal ettiğini vurguladı.

"Çin bu adımlardan son derece rahatsız olmakta ve bunlara güçlü şekilde karşı çıkmaktadır" diyen Lin, ABD'ye Çin'in endişelerini ciddiye alma ve kolluk yetkililerinin yanlış uygulamalarına derhal son verme çağrısı yaptı.

Lin, Çin vatandaşlarının yasal hak ve çıkarlarını sıkı şekilde korumak üzere kararlı önlemler almaya devam edeceklerini söyledi.