Çin, ABD'ye İşletmelere Sorgulama Son Verme Çağrısı Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin, ABD'ye İşletmelere Sorgulama Son Verme Çağrısı Yaptı

03.02.2026 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, ABD'nin Çinli işletmelerin çalışanlarını sorgulamasını durdurmasını talep etti.

BEİJİNG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'ye Çinli işletmelerin çalışanlarını sebepsiz yere sorgulamaya son verme, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı etkin şekilde hayata geçirme ve iki halk arasında olağan ve dostane etkileşimi sağlama çağrısında bulundu.

Lin pazartesi günkü basın toplantısında, ABD kolluk kuvvetlerinin son dönemde Çinli şirketlerin çalışanlarını defalarca sorgulayıp uzun süreler boyunca gözaltında tutarak ülkelerine geri göndermeleri konusunda değerlendirmede bulundu.

Lin, söz konusu acımasız kolluk önlemlerinin, Çin vatandaşlarının meşru hak ve çıkarlarını ciddi şekilde ihlal ettiğini, iki ülke arasındaki ticari işbirliği ve halklar arası etkileşimin olağan doğasını bozduğunu ve iki ülke liderleri arasında Güney Kore'nin Busan kentinde ekonomik ve ticari işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda varılan ortak mutabakatı ihlal ettiğini vurguladı.

"Çin bu adımlardan son derece rahatsız olmakta ve bunlara güçlü şekilde karşı çıkmaktadır" diyen Lin, ABD'ye Çin'in endişelerini ciddiye alma ve kolluk yetkililerinin yanlış uygulamalarına derhal son verme çağrısı yaptı.

Lin, Çin vatandaşlarının yasal hak ve çıkarlarını sıkı şekilde korumak üzere kararlı önlemler almaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, ABD'ye İşletmelere Sorgulama Son Verme Çağrısı Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

12:34
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
12:12
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
11:47
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
11:15
Bahçeli’den ’’süreç’’ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den ''süreç'' mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
11:13
Enflasyon neden yüksek geldi Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 13:09:42. #7.11#
SON DAKİKA: Çin, ABD'ye İşletmelere Sorgulama Son Verme Çağrısı Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.