Son Dakika Haberleri: Çin Afrika'yla Güvenlik Alanındaki İş Birliğini Derinleştirecek"

Çin Afrika'yla Güvenlik Alanındaki İş Birliğini Derinleştirecek"

1 saat önce

ADDİS Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesinin Afrika ülkeleriyle güvenlik alanındaki iş birliğini derinleştirmek istediğini söyledi.

Çin Afrika'yla Güvenlik Alanındaki İş Birliğini Derinleştirecek
ADDİS Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesinin Afrika ülkeleriyle güvenlik alanındaki iş birliğini derinleştirmek istediğini söyledi.

Afrika turu kapsamında Etiyopya'ya gelen Vang, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile yaptığı görüşmede Afrika ülkeleriyle olan iş birliğini güvenlik alanında daha fazla geliştirmek istediklerini belirtti.

Afrika Birliği'ne bağlı Afrika İhtiyat Kuvveti'ne şimdiye kadar toplamda 130 milyon dolarlık yardımda bulunduklarını aktaran Vang, terörle mücadele kapsamında Afrika'nın Sahel bölgesinde 5 ülke (Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer) tarafından oluşturulan G5 Sahel Ortak Gücü'ne 500 milyon yuan (73 milyon dolar) hibe vermek istediklerini söyledi.

Çin'in Afrika Birliği Somali Misyonu'na (AMISOM) yaptığı katkıları da hatırlatan Vang, "Çin-Afrika güvenlik diyaloğu başlatılacak. Çin, Afrika Birliği'yle güvenlik ve barış alanlarındaki iş birliğini derinleştirecek." dedi.

Vang, kıtadaki barışın tüm dünyanın istikrarı için önem arz ettiğini vurgulayarak, Çin ve kıta arasındaki ilişkilerin zirve noktasında olduğunu ifade etti.

Komisyon Başkanı Muhammed, Çin'i Afrika'nın en büyük ortağı olarak tanımlayarak, bu ülkenin sergilediği dayanışmanın takdire şayan olduğunu dile getirdi.

İki isim daha sonra Çin'in Afrika Birliği Genel Merkezi'ne inşa ettirdiği yeni hizmet binasının açılışını yaptı.

Vang'ın Etiyopya'dan sonra Burkina Faso, Gambiya ve Senegal'i ziyaret etmesi planlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:30 Kaynak: AA

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