Cin Çarpılması Filmi - Son Dakika

Cin Çarpılması, kendilerini korkunç olayların içinde bulan dört öğrencinin hikayesini konu ediyor. Anadolu'daki bir üniversitede oyunculuk okuyan 4 gencin hayatı, üniversiteye yeni atanan kamera önü oyunculuk hocası Sinan ile tanışmalarıyla bambaşka bir hal alır. Geceleri rahatsız edici şeyler yaşayan gençler, çok geçmeden bunun nedeninin geceleri üniversiteye giden Sinan hoca olduğunu keşfeder. Bu durumu çözmek isteyen 4 genç, gece yarısı Sinan hocayı takip ederek peşinden üniversiteye gider. Ancak kampüse gittiklerinde kendilerini ölüm kalım savaşının içinde bulurlar.
Yönetmen: Onur Aldoğan
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Cin Çarpılması
Yapımcı Firma: Cinemoon Film
Yapım Yılı: 2021
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 72 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 12.11.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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