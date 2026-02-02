Çin\'de Bahar Bayramı\'nda 9,5 Milyar Seyahat Bekleniyor

Çin'de ay takvimine göre yeni yılın kutlandığı Bahar Bayramı döneminde ülke içinde 9,5 milyar seyahat yapılacağı tahmin ediliyor.

Çin Ulaştırma Bakanlığı, bu yıl 2 Şubat-13 Mart tarihlerini kapsayan 40 günlük bayram döneminde yaklaşık 9,5 milyar seyahat yapılmasının beklendiğini duyurdu.

Bu dönemde, seyahatlerin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan 7,6 milyar seferin kişisel otomobillerle kara yollarında gerçekleşmesi öngörülüyor.

Demir yollarıyla 540 milyon seyahat yapılacağı, hava yollarıyla da 95 milyon yolcunun seyahat edeceği tahmin ediliyor.

Çin geleneğinde Bahar Bayramı, sıla-i rahim özelliği taşıyor. Ay Yeni Yılı'nı içine alan "Bahar Bayramı" döneminde milyonlarca Çinli, ailelerini ziyaret etmek üzere memleketlerine yolculuk ediyor.

"Çunyün" adı verilen Bahar Bayramı yolculukları, "dünyanın en büyük kitlesel göçü" olarak adlandırılıyor.