Çin\'de Bahar Bayramı Seyahat Rekoru

BEİJİNG, 2 Şubat (Xinhua) -- Çin'de pazartesi günü başlayan Bahar Bayramı seyahat yoğunluğunda bölgeler arası seyahatlerin 9,5 milyara ulaşarak rekor kırması bekleniyor.

Demiryolları yolcu sayısının 540 milyon, sivil havacılık yolcu sayısınınsa 95 milyon olacağı öngörülürken, hem toplam trafik hacminin hem de günlük zirve yolcu akışlarının önceki rekorları kırması bekleniyor.

Bahar Bayramı olarak da bilinen Çin Yeni Yılı bu yıl 17 Şubat'a denk geliyor. Resmi tatil 9 gün sürerken, seyahat yoğunluğunun 13 Mart'a kadar devam etmesi bekleniyor.