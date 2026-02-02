Çin'de Bahar Bayramı Seyahat Rekoru - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin'de Bahar Bayramı Seyahat Rekoru

Çin\'de Bahar Bayramı Seyahat Rekoru
02.02.2026 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de Bahar Bayramı döneminde seyahatlerin 9,5 milyara ulaşması bekleniyor.

BEİJİNG, 2 Şubat (Xinhua) -- Çin'de pazartesi günü başlayan Bahar Bayramı seyahat yoğunluğunda bölgeler arası seyahatlerin 9,5 milyara ulaşarak rekor kırması bekleniyor.

Demiryolları yolcu sayısının 540 milyon, sivil havacılık yolcu sayısınınsa 95 milyon olacağı öngörülürken, hem toplam trafik hacminin hem de günlük zirve yolcu akışlarının önceki rekorları kırması bekleniyor.

Bahar Bayramı olarak da bilinen Çin Yeni Yılı bu yıl 17 Şubat'a denk geliyor. Resmi tatil 9 gün sürerken, seyahat yoğunluğunun 13 Mart'a kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua

Bahar Bayramı, Ekonomi, Kültür, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Bahar Bayramı Seyahat Rekoru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara’ya iniş yaptı İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara'ya iniş yaptı
Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum’da 8 tekne kıyıya vurdu Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum'da 8 tekne kıyıya vurdu
Sadettin Saran’dan transfer sorusuna yanıt Sadettin Saran'dan transfer sorusuna yanıt
Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı

13:14
Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı
Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı
13:09
En-Nesyri teklifi kabul etti İşte yeni takımı
En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
12:24
Epstein Adası’ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
11:54
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
11:00
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 13:36:19. #7.11#
SON DAKİKA: Çin'de Bahar Bayramı Seyahat Rekoru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.