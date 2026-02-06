Çin'de BeiDou ile Yeni Kısa Mesaj Servisi Başlatıldı - Son Dakika
Çin'de BeiDou ile Yeni Kısa Mesaj Servisi Başlatıldı

06.02.2026 14:17
Yeni hizmet, mobil ağların çekmediği yerlerde acil durum iletişimini sağlamak için tasarlandı.

BEİJİNG, 6 Şubat (Xinhua) -- Çin'de BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi üzerinden yeni kısa mesaj servisi başlatıldı. Sistem, karasal mobil ağların çekmediği yerlerde acil durumlarda güvenilir iletişim sağlamayı amaçlıyor.

BeiDou hizmetlerinin ulusal operatörü Çin Uzay-Zaman Bilgi Limited Şirketi'nden perşembe günü yapılan açıklamada söz konusu hizmetin başlatılmasında önde gelen yerli telekom operatörleriyle işbirliği yapıldığı belirtildi.

Karada kurulu mobil ağlara önemli destek sağlayacak olan hizmetin, uzak dağlarda yürüyüş, açık denizlerde çalışma, afet yardımı ve acil durum koordinasyonu gibi durumlarda kullanıcıların güvenlik ve iletişim güvenilirliğini artırması bekleniyor.

Şirket, uydu iletişim teknolojisinin halka ulaştırılmasında önemli bir adım diye nitelediği hizmetin, BeiDou'nun yeteneklerini günlük hayata entegre ettiğini ve somut teknolojik koruma sağladığını ifade etti.

Uyumlu akıllı telefonlara sahip kullanıcılar hücresel kapsama alanı dışındaki bölgelerde BeiDou sistemine entegre edilmiş kısa mesaj iletişim özelliğini kullanarak, BeiDou uyduları aracılığıyla doğrudan metin iletileri gönderip alabilecek.

Çin'in üç ana telekom operatörü olan China Mobile, China Telecom ve China Unicom'un servisi sistemlerine entegre ettiğini kaydeden şirket, abonelerin SIM kartları veya telefon numaralarını değiştirmeksizin uygulamayı etkinleştirebileceğini söyledi.

An itibarıyla önde gelen Çinli markaların yaklaşık 60 akıllı telefon modelinin uygulamayı desteklediği bildirildi.

Çin Uzay-Zaman Bilgi Limited Şirketi, uydu navigasyonu ve iletişimi, büyük veri hizmetleri, yapay zeka geliştirme ve jeouzamsal uzaktan algılama alanlarında uzmanlaşmış bir kurum olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Xinhua

