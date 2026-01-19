Çin\'de Çelik Fabrikasında Patlama: 2 Ölü, 84 Yaralı

ÇİN'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki bir çelik levha fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi yaralandı.

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir çelik levha fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin yaralandığı ve 8 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkili birimler tarafından soruşturma başlatıldığı, iş güvenliği ve teknik altyapının detaylı şekilde incelendiği kaydedildi. Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, Devlet Konseyi'ne bağlı İş Güvenliği Komisyonu'nun patlamayla ilgili inceleme başlattığını açıkladı.