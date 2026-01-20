Çin\'de Çelik Fabrikasında Patlama: 9 Ölü

HOHHOT, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükselirken 1 kişiden ise hala haber alınamıyor.

Olay yerindeki acil kurtarma merkezi yetkililerinin salı günü yaptıkları açıklamaya göre, patlama pazar günü saat 15.03'te, Baotou kentindeki Baogang Birleşik Çelik şirketine ait bir çelik levha fabrikasında meydana geldi. Daha önceki haberlerde patlamanın, su ve buharı depolayan, 650 metreküplük küresel bir tankın patlamasından kaynaklandığı açıklanmıştı.

Kayıp kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.