Çin'de düşen yolcu uçağının kara kutularını arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'de düşen yolcu uçağının kara kutularını arama çalışmaları sürüyor

22.03.2022 17:33
Çin'de düşen yolcu uçağının kara kutularını arama çalışmaları sürüyor

Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), dün ülkenin Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde düşen yolcu uçağına ait kara kutuların bulunması için arama çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade ederken, şu ana kadar kazadan kurtulan kimseye rastlanmadı.

Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), dün ülkenin Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde düşen yolcu uçağına ait kara kutuların bulunması için arama çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade ederken, şu ana kadar kazadan kurtulan kimseye rastlanmadı.

Çin'de China Eastern Havayolları şirketine ait 123'ü yolcu, 132 kişi taşıyan Boeing 737-800 uçağının dün Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde düşmesinin ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor. Havayolu şirketinin Yunnan ofisindeki yetkilisi Sun Shiying gerçekleştirdiği basın toplantısında, uçak kazasından sonraki 24 saat içinde 123 yolcunun aileleriyle temasa geçildiğini söyledi. Shiying, uçağa ait parçaların bulunduğu bölgede şu ana kadar kurtulan birine rastlanmadığını açıkladı.

Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC) ise uçağın kara kutularının bulunması için arama çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade etti.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Ne olmuştu

132 kişi taşıyan China Eastern Havayolları şirketine ait Boeing 737 uçağı Pazartesi günü öğleden sonra düşmüştü. Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'den havalanan uçak, Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'ya gidiyordu. Uçak, saat 14.38'de Wuzhou kentine bağlı Tengxian ilçesinin Molang köyü yakınlarında dağlık alana düşmüş, bölgede yangın çıkmıştı. Kurtarma çalışmaları kapsamında 2 binden fazla kişi bölgeye gönderilmişti. - PEKİN

YORUMLAR
500
Çin'deki uçak kazasıyla ilgili dikkat çeken detay: Düşüş önce durdu sonra hızla devam etti Çin'deki uçak kazasıyla ilgili dikkat çeken detay: Düşüş önce durdu sonra hızla devam etti Son dakika haberi... Çin'de uçak kazasının ardından yerel hava yolu şirketlerinin hisseleri düştü Son dakika haberi... Çin'de uçak kazasının ardından yerel hava yolu şirketlerinin hisseleri düştü

Çin Halk Cumhuriyeti, Boeing 737, Havacılık, Uçak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çin'de düşen yolcu uçağının kara kutularını arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
17:30 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien İsmael oldu!
17:25 Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 şiddetinde sarsıntı yaşandı
17:15 22 Mart 2022 Salı günü altının kilogramı 912 bin liraya yükseldi
17:11 İşlediği cinayetle ilgili gerçeği intihar etmeden önce söyledi! Oğlu beraat etti
17:10 Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu'nu Hull City'ye götürüyor!
17:02 Soma maden faciası sonrası madenciyi tekmelemişti! Yusuf Yerkel, görevine resmen başladı
16:58 Hollanda Başkanı Rutte'den dikkat çeken talep! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO ve AB ile uyum içinde olmasını istiyor
16:18 Genç kadın düğünde ayakkabılarını çıkarıp dans etti, tüm salon pür dikkat kesildi
16:02 Fahrettin Koca, Atatürk anıtına çelenk koymak için giderken yere düşürülen hekimden özür diledi!
15:54 Samsun'da barajlar doldu, 2 yıllık su birikti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 17:46:57. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'de düşen yolcu uçağının kara kutularını arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement