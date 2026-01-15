Çin'de Eğitim: Türkan Hamza'nın Çince Serüveni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin'de Eğitim: Türkan Hamza'nın Çince Serüveni

Çin\'de Eğitim: Türkan Hamza\'nın Çince Serüveni
15.01.2026 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkan Hamza, Nankai Üniversitesi'nde Çince öğreniyor ve kültürel bağlar kurmayı hedefliyor.

TİANJİN, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde bulunan Nankai Üniversitesi'nin Çince-İngilizce çeviri bölümünde öğrenci olan Türkan Hamza, sınıftaki sessiz ortamda yoğunlaşarak Çin kaligrafisi pratiği yapıyor.

Hamza, "Beni binlerce kilometrelik mesafeden buralara Çince getirdi. Eğitimimin, hayatımın ve geleceğimin yönünü burada belirledim" diyor.

Yabancı dillere uzun süredir ilgi duyan, 2003 doğumlu Hamza daha önce İngilizce, Japonca ve Korece öğrenmiş. Ancak Çince, benzersiz yapısı, köklü tarihi ve zengin kültürüyle onu özellikle etkilemiş.

Çinceye ilgisinin, Çin yapımı tarihi bir dram filmi izledikten sonra başladığını belirten Hamza, "Dilin ton farklılıkları ve benzersiz ritmi beni hemen cezbetti" diyor.

İlk başta Çince'nin kulağına daha önce hiç duymadığı bir şarkı gibi geldiğini söyleyen Hamza, zaman ilerledikçe altyazılar sayesinde "merhaba" ve "teşekkür ederim" gibi basit ifadeleri öğrenmeye, hatta izlediği programlardaki replikleri tekrar etmeye başlamış.

Bu başarı duygusu Hamza'yı film ve dizilerle aktif olarak Çince öğrenmeye motive etmiş. İzledikçe artan merakı, onu dili keşfetme serüvenine devam etmeye teşvik etmiş.

Dile ilgisi nedeniyle İstanbul Üniversitesi'nde Çin Dili ve Edebiyatı bölümüne kayıt yaptıran Hamza, iki yıllık eğitiminin ardından öğrenim ortamının kendisini sınırladığını hissetmiş.

Hamza, "Bölümde sadece bir Çinli öğretim görevlisi vardı ve öğrenim çoğu zaman ders kitapları ve gramerle sınırlıydı. Günlük hayatta kullanılan canlı dili duymak, yerel toplum ve kültürle kaynaşmak ve kelimelerin ardındaki sıcaklık ve mantığı anlamak istedim" diyor.

Bunun üzerine ailesinin başlangıçtaki tereddüdüne rağmen lisans eğitimi için Çin'e gitmeye karar verdiğini söyleyen Hamza, "Ailem için Çin uzak ve bilmedikleri bir ülkeydi. Çin'in güvenli ortamını, gelişmişliğini ve eğitim fırsatlarını açıklamam çok zaman aldı" diye ekliyor.

Nihayetinde kararlı tutumunun karşılığını alan Hamza, Nankai Üniversitesi'nden kabul mektubu almış.

Hamza üniversitede sadece dil öğrenmekle kalmayıp, Çin kültürü ve tarihi ve hatta matematik ve programlama gibi dersler de almış. Hamza'ya göre Çin üniversitelerinin çok yönlü gelişime ne kadar değer verdiğinin bir göstergesi olan bu geniş kapsamlı müfredat, onun dil ile daha derin bir bağ kurmasına da yardımcı olmuş.

Türkçe, Çince ve İngilizce arasında bağlantı kurmanın kendisine hem zorluk yaşattığını hem de keyif verdiğini belirten Hamza, Çince'nin derinlik ve zenginliğininse çoğu zaman kendisini etkilediğini söylüyor.

Hamza, "Çince'nin tonlaması, deyimleri ve klasik Çince beni zorladı. Birçok ifade kelimesi kelimesine çevrilemiyor" diye konuşuyor.

Bir yandan eğitimine devam eden Hamza diğer yandan da Çin ile Türkiye arasında giderek güçlenen ekonomik ve ticari bağları takip ediyor.

İki ülke arasındaki işbirliğinin, Türk halkı için giderek daha somut hale geldiğini belirten Hamza, yerel projelerin inşasına katılan Çinli şirketleri ve yeni enerjili araç imalatçısı BYD'nin Türkiye'de fabrika kurma planlarını buna örnek gösteriyor.

Hamza, mezuniyet sonrası Türkiye'ye dönse de kariyerine Çin'de devam etse de dil becerilerini iki ülke arasında köprü görevi görerek kültür, eğitim ve ticaret gibi alanlarda karşılıklı anlayışı teşvik etmede kullanma ümidini dile getiriyor.

Hamza, "Benim için Çin artık sadece ekrandaki görüntüler veya ders kitabındaki kelimelerden ibaret değil. Günlük hayatımın bir parçası haline geldi. Benim için bir anahtar işlevi gören Çinceyle yeni dünyaların kapılarını bir bir açıyorum" diyor.

Kaynak: Xinhua

Kültür, Güncel, Çince, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Eğitim: Türkan Hamza'nın Çince Serüveni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Ne et ne tavuk ne de sucuk Bu döner bembeyaz Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner bembeyaz
Bilal Erdoğan’dan çarpıcı sözler: Gündemimi haber akışının belirlemesine izin vermiyorum Bilal Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Gündemimi haber akışının belirlemesine izin vermiyorum
Lindsay Graham’dan Türkiye’ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın Lindsay Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
Amine Harit’ten sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi Amine Harit'ten sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler
Bursa’da ahşap palet fabrikasında yangın paniği Bursa'da ahşap palet fabrikasında yangın paniği

16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
15:38
Savcılıkta Derya Çayırgan’ın yanıt veremediği soru: ’’Hatırlamıyorum’’ dedi
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: ''Hatırlamıyorum'' dedi
15:36
Nahçıvan’da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü
Nahçıvan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 16:59:53. #7.11#
SON DAKİKA: Çin'de Eğitim: Türkan Hamza'nın Çince Serüveni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.