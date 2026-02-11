Çin'de Enflasyonda Durgunluk ve Üretici Fiyatları Düşüyor - Son Dakika
Ekonomi

Çin'de Enflasyonda Durgunluk ve Üretici Fiyatları Düşüyor

11.02.2026 09:33
Çin'de ocak ayında TÜFE %0,2 artarken, ÜFE %1,4 gerileyerek deflasyon eğilimi devam ediyor.

Çin'de tüketici fiyatlarında durgunluk ve üretici fiyatlarındaki düşüş, yılın ilk ayında da devam etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, fiyat artışlarına ilişkin ocak verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 0,2 artarken Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 1,4 geriledi.

Ülkede tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüşle deflasyon eğilimi hissedilmeye devam edildi.

TÜFE'deki artış geçen aydaki yüzde 0,8'lik yükselişe kıyasla yavaşlarken ÜFE'deki azalma geçen ayki yüzde 1,9'luk düşüşe göre daha hafif oldu.

Tüketici fiyatları ocakta yıllık bazda yüzde 0,2 artarken gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon yüzde 0,8 oldu. Bu dönemde gıda fiyatları yüzde 0,7, enerji fiyatları yüzde 5 azaldı.

Enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE, Çin'de Mart 2023'ten bu yana yüzde 1'in altında seyrediyor. Tüketici fiyatları 2023 ve 2024'te yalnızca yüzde 0,2 artmış, 2025'te ise sabit kalmıştı. Çin hükümeti, süregelen deflasyon eğilimi nedeniyle normalde yüzde 3 olarak belirlediği yıllık enflasyon hedefini bu yıl yüzde 2'ye düşürmüştü.

Üretici fiyatlarında gerileme

Üretici fiyatlarında Ekim 2022'den bu yana kaydedilen gerileme ocakta da sürdü. İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan ÜFE, ocakta yıllık bazda yüzde 1,4 azaldı.

ÜFE'de 2022'nin son çeyreğinde görülen gerileme sonraki 3 yıl boyunca devam etmişti. Endeks, 2023'te yüzde 3, 2024'te yüzde 2,2 ve 2025'te yüzde 2,6 düşüş kaydetmişti.

Dünyada Kovid-19 salgını sonrasında başta gelişmiş ekonomiler olmak üzere enflasyonun yüksek seyrettiği bir dönemde Çin'de ters yönlü eğilimin yerleştiği gözleniyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

