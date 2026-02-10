Çin'de Eski Parti Yetkilisine Yolsuzluk Soruşturması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin'de Eski Parti Yetkilisine Yolsuzluk Soruşturması

10.02.2026 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Cıciang eyaletinin eski parti sekreteri Yi Lienhong hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldı.

Çin'de ülkenin önde gelen ekonomik merkezlerinden Cıciang eyaletinin eski Komünist Parti Sekreteri Yi Lienhong hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldığı bildirildi.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonu ile Ulusal Denetleme Komisyonundan yapılan ortak açıklamada, Yi'nin "parti disiplinini ve kanunları ciddi ihlal" şüphesiyle soruşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, soruşturmaya konu olan iddialara ilişkin detay paylaşılmasa da bu tür soruşturmalarda "parti disiplinini ve kanunları ihlal" ifadesi, yolsuzluk şüphesi veya suçlamasına işaret ediyor.

Kariyerine Hunan Eyaleti Parti Okulunda eğitmen olarak başlayan 66 yaşındaki Yi, aynı eyalette Yüeyang ve Çangşa şehirlerinde parti sekreterliği görevlerini yürütmüştü.

Yi, 2017'de Liaoning eyaletinin idari merkezi Şınyang şehrinde parti sekreterliği yaptıktan sonra Ciangşi eyaletinde vali ve parti sekreteri olarak görev yapmıştı.

2020'deki ÇKP Ulusal Kongresi'nde partinin en önemli karar alma organı Merkez Komiteye seçilen Yi, ülkenin önde gelen ekonomik merkezlerinden Cıciang eyaletinin parti sekreterliğine atanmış, 2024'te ise bu görevden alınarak yasama organı Çin Ulusal Halk Kongresinin Finans ve Ekonomi Komitesi başkan yardımcılığına getirilmişti.

2026'da yolsuzluk soruşturması başlatılan 12. yetkili

Yi, Çin'de bu yıl merkeze bağlı yönetilen parti kadrolarından soruşturma geçiren 12. yetkili oldu.

Acil Durum Yönetimi Bakanı Vang Şiangşi, eski Su Kaynakları Bakan Yardımcısı Tien Şüebin, Sincan İmalat ve İnşaat Birliği (XPCC) eski Başkan Yardımcısı Li Şü, Çin Ulusal Nükleer Şirketi (CNNC) eski Genel Müdürü Gu Cün, Çin Ulusal Orman ve Çayırlıklar İdaresi eski Direktörü Cang Cienlong gibi üst düzey yöneticiler hakkında yolsuzluk soruşturmaları başlatılmıştı.

Öte yandan Çin'in en kıdemli askeri, orduyu yöneten Merkezi Askeri Komisyonun Başkanı Orgeneral Cang Youşia ile Genelkurmay Başkanı Liu Cınli hakkında da soruşturmalar başlatıldığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Eski Parti Yetkilisine Yolsuzluk Soruşturması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Hayvanlarına yem alamayan vatandaşın isyanı: Yemin ederim içim yanıyor Hayvanlarına yem alamayan vatandaşın isyanı: Yemin ederim içim yanıyor
Korkunç kaza Şarampole yuvarlanan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti Korkunç kaza! Şarampole yuvarlanan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
Şarkıcı Ömer Danış yoğun bakımda Acil kan çağrısı yapıldı Şarkıcı Ömer Danış yoğun bakımda! Acil kan çağrısı yapıldı
Real Madrid tek başına kaldı Dünya devi tartışmalı projeden resmen çekildi Real Madrid tek başına kaldı! Dünya devi tartışmalı projeden resmen çekildi

09:39
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı 2 doktor gözaltına alındı
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı
09:27
İstanbul’a 4. kar yağışı geliyor Tarih verildi
İstanbul'a 4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi
09:19
Süper Lig devinde bir kriz daha Yıldız isim ’’Ben gidiyorum’’ dedi
Süper Lig devinde bir kriz daha! Yıldız isim ''Ben gidiyorum'' dedi
08:37
Arap dünyasında Epstein depremi: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum
Arap dünyasında Epstein depremi: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum
08:34
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu Savcı Yavuz Engin’in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Savcı Yavuz Engin'in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor
08:14
5 ay takip edildi, bu sabah düğmeye basıldı 14 ilde 305 şüpheli yakalandı
5 ay takip edildi, bu sabah düğmeye basıldı! 14 ilde 305 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 10:31:35. #7.11#
SON DAKİKA: Çin'de Eski Parti Yetkilisine Yolsuzluk Soruşturması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.