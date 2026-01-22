Çin'de Genç İşsizlik Oranı Yüzde 16,5 - Son Dakika
Ekonomi

Çin'de Genç İşsizlik Oranı Yüzde 16,5

22.01.2026 14:17
Çin'de 16-24 yaş grubunda işsizlik oranı Aralık 2025'te yüzde 16,5'e düştü, genel işsizlik ise yüzde 5,2.

Çin'de genç işsizlik oranının, 2025 yılında yüzde 16,5 olduğu bildirildi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Aralık 2025 dönemine ilişkin yaş gruplarına göre işsizlik oranlarını açıkladı.

Buna göre, nüfusun çalışma çağının başlangıcındaki 16-24 yaş grubunda işsizlik oranı kasımda yüzde 16,9 iken aralık sonunda yüzde 16,5'e geriledi.

Genç işsizlik oranı önceki aya göre düşüş gösterse de genel işsizlik oranına kıyasla yüksek seyrini sürdürdü. UİB, bu hafta kentlerdeki genel işsizlik oranının aralık sonu itibarıyla yüzde 5,2 olduğunu bildirmişti.

Genç işsizlik, genel işsizlikten yüksek

Ülkede genç nüfustaki işsizlik oranının uzun süredir genel işsizlik oranının oldukça üzerinde seyretmesi dikkat çekiyor.

UİB, genç işsizliğin Temmuz 2023'te yüzde 21,3 ile rekor seviyeye ulaşmasının ardından yaş gruplarına göre işsizlik verilerini açıklamayı durdurmuştu. Aralık 2023'te ise öğrenimine devam eden lise ve üniversite öğrencilerinin hariç tutulduğu yeni hesaplama yöntemine geçilmişti.

Ağustos 2025'te yüzde 18,9'a ulaşan genç işsizlik oranı, yeni hesaplama yöntemine geçilmesinin ardından kaydedilen en yüksek seviye olmuştu. Çin'de 2025 yazında yaklaşık 12,2 milyon öğrencinin mezun olduğu tahmin ediliyor.

Genç işsizlik oranının yüksek seyretmesi, ülkede iç ekonomik sorunlar ile dış belirsizliklerin istihdam üzerindeki olumsuz etkisinin sürdüğüne işaret ediyor.

Kaynak: AA

