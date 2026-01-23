Çin'de Lityum Üretiminde Devrim - Son Dakika
Çin'de Lityum Üretiminde Devrim

23.01.2026 14:48
Çin, tuzlu sudan lityum üretimi için 20.000 ton kapasiteli yeni hatla önemli bir atılım yaptı.

BEİJİNG, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin'de tuz göllerinden elde edilen tuzlu sudan lityum üretmek üzere geliştirilen yeni bir teknolojiyle, dünyanın ilk 20.000 ton kapasiteli üretim hattı faaliyete geçirildi. Elektrikli araç bataryaları için kritik öneme sahip lityum metalinin bu yöntemle çıkarılması önemli bir atılım olarak değerlendiriliyor.

People's Daily gazetesinde perşembe günü yer alan habere göre, Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde Qinghai CITIC Guoan Teknoloji Geliştirme Şirketi tarafından inşa edilen tesis, belirlenen kapasiteyle faaliyete başladı.

Üretim hattının başarılı şekilde faaliyet göstermesi, Çin'in tuz gölü lityum kaynaklarının kapsamlı kullanım oranını önemli ölçüde artıracak ve bu kaynakların sürdürülebilir gelişim ömrünü uzatacak.

Haberde bu gelişmenin, sektörün daha yeşil, daha akıllı ve daha büyük ölçekli operasyonlara geçişine yönelik önemli bir model teşkil ettiği belirtildi.

Sık sık "beyaz altın" diye adlandırılan lityum, elektrikli araçlar, tüketici elektroniği ve büyük ölçekli enerji depolama sistemlerine güç veren şarj edilebilir lityum iyon bataryaların temel bileşenlerinden biridir.

Haberde, bu atılımın Çin'in daha kendi kendine yeterli ve güvenli bir lityum tedarik zinciri oluşturması açısından dönüm noktası niteliği taşıdığına dikkat çekilirken, gelişmenin ülkenin hızla büyüyen yeni enerji sektörünün stratejik güvenliğini desteklediği belirtildi.

Birden fazla patentin yer aldığı tescilli bir süreç olan söz konusu kilit teknolojinin, sektör ortalamasının yüzde 50'nin altında olduğu tuz havuzu aşamasından lityum geri kazanım oranını yüzde 78'in üzerine çıkardığı belirtildi. Ayrıca tüm üretim aşamalarını kapsayan genel lityum geri kazanım oranınınsa yüzde 75,38'den yüzde 90,41'e yükseldiği ifade edildi.

Bu yeni üretim hattı, tuz göllerinden lityum işlenmesi konusunda önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor. Çin'de bol miktarda bulunan lityumun verimli işletiminde, tuz havuzlarında geleneksel güneş enerjisiyle buharlaştırma sırasında yaşanan yüksek kayıp oranları nedeniyle tarih boyunca zorluklarla karşılaşılmış.

Verimi artırmanın ötesinde, batarya sınıfı lityum karbonatın ortalama üretim döngüsünü önemli ölçüde kısaltan yeni yöntem, geleneksel buharlaştırma işlemlerine kıyasla lityum kaybını da büyük ölçüde azaltıyor.

Yeni teknik, potasyum ve bor gibi eşlik eden kaynakların kapsamlı kullanımının etkilenmeden sürdürülmesini sağlarken, kaynak verimliliği, ekonomik fayda ve çevresel sürdürülebilirlik arasındaki sinerjiyi artırıyor.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Güncel, Enerji, Sudan, Çevre, Son Dakika

