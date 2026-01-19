BEİJİNG, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin'de tüketim gücünün önemli bir göstergesi olan tüketim mallarının perakende satışları, 2025 yılında geçen yıla göre 3,7 arttı.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre tüketim mallarının perakende satışları söz konusu dönemde 50,12 trilyon yuana (yaklaşık 7,15 trilyon ABD doları) ulaştı.
Sadece aralık ayında, Çin'in tüketim malları perakende satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 artış gösterdi.
Son Dakika › Güncel › Çin'de Tüketim Malları Satışları Artıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?