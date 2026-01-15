Çin'de Yabancı Tahvil Gelirlerine Vergi Muafiyeti Sürecek

BEİJİNG, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin'de yabancı kurumların tahvil piyasasından elde ettikleri tahvil faizi gelirleri üzerinden kurumlar vergisi ve katma değer vergisi ödeme muafiyeti devam edecek.

Çin Maliye Bakanlığı ve Devlet Vergi İdaresi'nin perşembe günü yayımladığı ortak açıklamaya göre söz konusu uygulama 1 Ocak 2026-31 Aralık 2027 tarihleri arasında geçerli olacak.

Bu adımla tahvil piyasasının dışa açılımının daha fazla teşvik edilmesi amaçlanıyor.