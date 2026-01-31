Çin'de Yenilenebilir Enerji Patlıyor - Son Dakika
Çin'de Yenilenebilir Enerji Patlıyor

Çin'de Yenilenebilir Enerji Patlıyor
31.01.2026 09:56
Çin, 2025'te elektrik kapasitesinin %60'ını yenilenebilir enerjiyle üretecek. 1.800 GW'a ulaştı.

BEİJİNG, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin'de yenilenebilir enerji ülkede rüzgar ve güneş enerjisi kullanımındaki artışın etkisiyle 2025 yılında toplam kurulu elektrik üretim kapasitesinin yüzde 60'ından fazlasına çıktı.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin cuma günü açıkladığı resmi verilere göre söz konusu dönemde 430 gigavatın üzerinde yeni rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesi devreye alınırken, ülkenin toplam yenilenebilir enerji kurulu kapasitesi 1.800 gigavatı aştı.

Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi 2025'te yaklaşık 4 trilyon kilovat-saate ulaşarak, Avrupa Birliği'nin 27 ülkesinin yaklaşık 3,8 trilyon kilovat-saat düzeyindeki toplam elektrik tüketimini geride bıraktı.

Çin dünyanın en büyük yenilenebilir enerji sistemini kurarken, tüm alanlarda yeşil dönüşümü hızlandırma taahhüdünde bulunuyor.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Yenilenebilir Enerji Patlıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Çin'de Yenilenebilir Enerji Patlıyor - Son Dakika
