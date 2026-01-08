Çin Demiryolu Seyahatleri 2025'te 4,59 Milyar Olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin Demiryolu Seyahatleri 2025'te 4,59 Milyar Olacak

Çin Demiryolu Seyahatleri 2025\'te 4,59 Milyar Olacak
08.01.2026 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, modernleşen demiryolu sistemi ile 2025'te 4,59 milyar seyahat gerçekleştirecek.

BEİJİNG, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin'in demiryolu sisteminde istikrarlı biçimde genişleyen ve modernleşen demiryolu ulaşım sistemi sayesinde 2025 yılında yaklaşık 4,59 milyar seyahat gerçekleştirildi.

Perşembe günü düzenlenen ulusal demiryolu çalışma konferansında açıklanan verilere göre söz konusu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 artışa işaret ediyor. 2025 yılında taşınan yük miktarı da geçen yıla göre yüzde 2 artışla 5,27 milyar tonu aştı.

Konferansta konuşma yapan Çin Ulusal Demiryolu İdaresi Başkanı Song Xiude, Çin'in işletmedeki demiryolu uzunluğunun toplamda 165.000 kilometreye ulaştığını, hızlı tren hatlarının uzunluğununsa 50.000 kilometreyi geçtiğini söyledi.

Song, yolcu devir oranı, yük hacmi ve taşıma yoğunluğu gibi temel göstergelerin dünyadaki en yüksek seviyelerde kalmayı sürdürdüğünü belirtti. Yüksek hızlı tren, plato, soğuk bölge ve ağır yük demiryollarına yönelik teknolojilerde liderliklerini koruduklarını ifade eden Song, akıllı ve yeşil teknolojilerde de hızla ilerlemeler kaydettiklerini vurguladı.

Song, "Sürekli gelişen modern demiryolu altyapı sistemi, ülkenin yüksek kaliteli ekonomik ve sosyal kalkınmasına güçlü destek sağlıyor" dedi.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Demiryolu Seyahatleri 2025'te 4,59 Milyar Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi
ABD’de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti ABD'de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti
’Son aşkı’ 65 yaşındaki adama pahalıya patladı 'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı
Radamel Falcao futbola geri döndü İşte yeni takımı Radamel Falcao futbola geri döndü! İşte yeni takımı
Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malezya Başbakanı İbrahim’e Cumhuriyet Nişanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı

17:50
ABB’nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
17:05
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
15:45
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis’e sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 18:15:04. #7.11#
SON DAKİKA: Çin Demiryolu Seyahatleri 2025'te 4,59 Milyar Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.