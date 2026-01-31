Çin\'den 120 Gbps Uzay-Yer Lazer İletişim Rekoru

BEİJİNG, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin'de yürütülen bir operasyonel uygulama deneyinde, saniyede 100 gigabiti (Gbps) aşan bir hızda uzay-yer lazer iletişimi gerçekleştirilerek, ülkenin yüksek hızlı uzay veri iletimi kabiliyetinde büyük bir ilerleme kaydedildi.

Çin Bilimler Akademisi bünyesindeki Uzay Bilgi Araştırma Enstitüsü'nden cuma günü yapılan açıklamaya göre, 120 Gbps iletişim hızına ulaşılan deneyde, aktarılan verilerden elde edilen yüksek kaliteli uzaktan algılama görüntüleri başarıyla işlendi.

Test sonuçları, uydudan yeryüzüne yüksek kaliteli veri aktarımı sağlayan kararlı bir iletişim bağlantısının kurulduğunu ortaya koyarken, bu başarının, 2023'te 10 Gbps, 2025'te ise 60 Gbps hızlarına ulaşarak önceki rekorlara imza atan aynı araştırma ekibi için yeni bir atılım anlamına geliyor.

Bu başarı, uzay-yer lazer iletişimi hızında ülkede yeni bir rekor kırılmasıyla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda ultra yüksek hızlı uzay-yer lazer bağlantılarının hızlı şekilde kurulması, uzun süreli kararlılığının sağlanması ve verinin etkin ile güvenilir biçimde iletilmesine yönelik teknik zorlukların da aşıldığını ortaya koyuyor.

Deney, Uzay Bilgi Araştırma Enstitüsü'nün lazer yer istasyonunda kullanılan, ülkede geliştirilen 500 milimetre açıklığa sahip uzay-yer lazer iletişim sistemi ile AIRSAT-02 uydusu birlikte kullanılarak gerçekleştirildi.

Uydunun donanımında herhangi bir değişiklik yapılmazken, ekip yörüngedeki yazılımı yeniden yapılandırarak lazer iletişim yükünün potansiyelinden tam anlamıyla yararlandı ve iletim kapasitesini 60 Gbps'den 120 Gbps'ye çıkardı.

Deney sırasında uydu ile yer istasyonu saniyeler içinde bağlantı kurmayı başarırken, bağlantı başarısı yüzde 93'ün üzerine çıktı. Azami kesintisiz iletişim süresi 108 saniyeye ulaşırken, bu süre zarfında toplam 12,656 terabit veri elde edildi.