
Çin'den ABD'nin Venezuela Müdahalesine Kınama

06.01.2026 15:54
Çin, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesini kınadı ve uluslararası hukuka saygı çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 6 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Sun Lei, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesini güçlü şekilde kınadıklarını söyledi.

Sun, ABD'nin Venezuela'ya saldırısının ardından konseyin pazartesi günü düzenlenen acil toplantısında yaptığı konuşmada, "Çin, ABD'nin tek taraflı, yasadışı ve zorbalık içeren eylemlerini büyük bir tepkiyle karşılamakta ve bu eylemleri güçlü şekilde kınamaktadır" dedi.

Sun, "ABD'ye uluslararası toplumdan yükselen gür sese kulak verme, uluslararası hukuka ve BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine uyma, diğer ülkelerin egemenlik ve güvenliğini ihlal etmekten vazgeçme, Venezuela hükümetini devirme girişimlerine son verme ve diyalog ve müzakereler yoluyla siyasi çözüm yoluna geri dönme çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Sun, ABD'ye Maduro ve eşinin kişisel güvenliğini sağlama ve onları derhal serbest bırakma çağrısı yaptıklarını da belirtti.

Sun, "Tarihten almamız gereken derslerde askeri yöntemlerin sorunların çözümü olmadığı ve ayrım gözetmeksizin güç kullanmanın sadece daha büyük krizlere yol açtığı şeklinde açık bir uyarı vardır. ABD, Güvenlik Konseyi'ni devre dışı bırakarak Irak'a askeri operasyonlar başlatmış, İran'ın nükleer tesislerine göz göre göre saldırmış ve Latin Amerika ve Karayipler'deki birçok ülkeye ekonomik yaptırımlarda bulunmuş, askeri saldırılar düzenlemiş, hatta bu ülkelere yönelik silahlı işgallere girişmiştir. Bu eylemler, halkların sürekli çatışmalar, istikrarsızlık ve büyük acılar yaşamasına neden olmuştur" dedi.

Sun, Venezuela'nın egemenlik ve ulusal onurunu savunma hakkına sahip bağımsız bir egemen devlet olduğunu vurguladı. Sun, dünya barış ve istikrarının korunması ve küresel kalkınma ve refahın teşvik edilmesinde önemli güçler olan Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin, kalkınma yolları ve ortaklarını bağımsız şekilde seçme konusunda tüm haklara sahip olduklarını kaydetti. Sun, hiçbir ülkenin dünyanın polisi gibi davranamayacağı gibi kendini de uluslararası yargıç olarak konumlandıramayacağını belirtti.

Sun hem Venezuela hükümeti ve halkının egemenlik, güvenlik ve meşru hak ve çıkarlarını korumasını hem de bölge ülkelerinin Latin Amerika ve Karayipler'in bir barış bölgesi olma statüsünü el üstünde tutma çabalarını kararlılıkla desteklediklerini söyledi. Sun, ABD'nin izlediği yolu değiştirmesini, zorbalık ve baskıya dayalı uygulamalarını sonlandırmasını ve karşılıklı saygı, eşitlik ve içişlerine karışmama ilkeleri temelinde bölge ülkeleriyle ilişkiler ve işbirliği geliştirmesini talep ettiklerini belirtti.

Sun, Latin Amerika ve Karayipler'de dayanışma ve işbirliğini güçlendirmek, eşitlik ve adaleti el üstünde tutmak ve ortaklaşa barış ve istikrarı korumak üzere bölge ülkeleri ve uluslararası toplumla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

