Çin'den ABD'ye İran Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin'den ABD'ye İran Uyarısı

Çin\'den ABD\'ye İran Uyarısı
29.01.2026 18:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, İran'a müdahalenin Batı Asya'yı belirsizliğe sürükleyeceğini vurguladı.

Çin, ABD'nin İran'a olası askeri müdahalesinin gündemde olduğu günlerde, buradaki askeri maceracılığın tüm Batı Asya'yı belirsizliğe sürükleyeceği uyarısında bulundu.

Xinhua'nın haberine göre, Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong, BM Güvenlik Konseyinde, İran'daki durumla ilgili düzenlenen oturumda konuştu.

İran'ın bağımsız egemen bir devlet olduğunu ve ülkenin geleceğine İran halkının kendisinin karar vermesi gerektiğini vurgulayan Fu, tüm tarafları gerilimi yükseltecek adımlardan kaçınmaya çağırdı.

Fu, Batı Asya'nın bölge dışı ülkelerin jeopolitik hedeflerinin kurbanı olmaması gerektiğine işaret ederek, "Batı Asya, büyük güç rekabetinin sahası olmamalı. Herhangi bir askeri maceracılık bölgeyi bir öngörülmezlik uçurumuna sürükleyecektir." dedi.

Tüm tarafları BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine uymaya, diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmemeye ve uluslararası ilişkilerde güç kullanımına karşı çıkmaya çağıran Fu, şunları kaydetti:

"Çin, ABD'nin, diğer ilgili tarafların, uluslararası toplumun ve bölge ülkelerinin çağrısına uyarak Orta Doğu'da barış ve istikrara daha fazla katkı sağlamak için çalışacağını, gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınacağını umuyor."

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru "devasa bir armadanın ilerlediğini" belirterek, Tahran yönetimine anlaşma yapma çağrısında bulunmuş, aksi halde "daha kötü bir saldırı yapılacağı" konusunda uyarmıştı.

Trump, söz konusu armadanın Abraham Lincoln uçak gemisi öncülüğünde ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek, "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den ABD'ye İran Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanırsın CIA ajanı Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar Sanırsın CIA ajanı! Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar
Suriye İçişleri Bakanlığı: Ülkede ikamet eden Kürtlere vatandaşlık verilecek Suriye İçişleri Bakanlığı: Ülkede ikamet eden Kürtlere vatandaşlık verilecek
Özgür Özel seçim için tarih verdi: Meclis üyelerimi istifa ettirmeye hazırım Özgür Özel seçim için tarih verdi: Meclis üyelerimi istifa ettirmeye hazırım
FED, faizi sabit bıraktı FED, faizi sabit bıraktı
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor Sömestr tatili uzayabilir Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir
Almanya Başbakanı Merz: İran’da rejimin günleri sayılıdır Almanya Başbakanı Merz: İran'da rejimin günleri sayılıdır

19:20
AB Rusya’yı kara listeye aldı
AB Rusya'yı kara listeye aldı
18:44
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı
18:35
Görüşmeler başladı Jhon Duran Fenerbahçe’ye veda hazırlığında
Görüşmeler başladı! Jhon Duran Fenerbahçe'ye veda hazırlığında
17:24
Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul’a geliyor
Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
17:09
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
16:38
“İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı“ iddiaları yalanlandı
"İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı" iddiaları yalanlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 19:31:24. #7.11#
SON DAKİKA: Çin'den ABD'ye İran Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.