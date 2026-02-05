Çin'den ABD'ye Tepki: Tercihli Ticaret Bölgesi Olmaz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Çin'den ABD'ye Tepki: Tercihli Ticaret Bölgesi Olmaz

05.02.2026 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, ABD'nin kritik mineraller için tercihli ticaret bölgesi kurma girişimine karşı çıktığını açıkladı.

Çin, ABD'nin kritik minerallerin ticareti için bir grup ülkeyle "tercihli ticaret bölgesi" oluşturma girişimine karşı olduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, başkent Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında konuyla ilgili soruya yanıt verdi.

Çin'in herhangi bir ülkenin kendi kurallarını koyan küçük çıkar çevreleri oluşturarak uluslararası ekonomi ve ticaret düzenini bozmasına karşı olduğunu ifade eden Sözcü Lin, "Açık ve kapsayıcı bir uluslararası ticaret düzeni, tüm tarafların ortak çıkarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Lin, tüm tarafların küresel üretim tedarik zincirlerinin istikrarı ve güvenliğinin korunmasına olumlu katkı sağlama sorumluluğunun bulunduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığında dün 50'den fazla ülkenin katılımıyla kritik minerallere yönelik bakanlar toplantısı düzenlenmişti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, toplantıda küresel kritik mineraller pazarını daha sağlıklı ve rekabetçi hale getirmek için uygulanabilir taban fiyatlar aracılığıyla dışsal aksaklıklardan korunan tercihli ticaret bölgesi oluşturmayı amaçladıklarını ifade etmişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin'den ABD'ye Tepki: Tercihli Ticaret Bölgesi Olmaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı
Bill Gates’ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı Bill Gates'ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı
RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük’ü farklı geçti RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü farklı geçti
Fransa’nın eski Kültür Bakanı Lang, Epstein’e övgüler yağdırdı Fransa'nın eski Kültür Bakanı Lang, Epstein'e övgüler yağdırdı

15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
15:13
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
14:38
Alperen Şengün’e büyük şok Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu
Alperen Şengün'e büyük şok! Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu
14:29
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal’ın ölüm nedeni kesinleşti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti
14:27
Epstein ölmedi mi Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı
Epstein ölmedi mi? Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 15:40:27. #.0.5#
SON DAKİKA: Çin'den ABD'ye Tepki: Tercihli Ticaret Bölgesi Olmaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.