Çin'den DPP'ye ABD Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin'den DPP'ye ABD Eleştirisi

21.01.2026 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Taiwan'ın DPP'sinin ABD ile yaptığı gümrük görüşmelerini eleştirerek, halkını ihanetle suçladı.

BEİJİNG, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Peng Qing'en, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerinin ABD ile gümrük vergileri konusunda yürüttükleri görüşmelerde vardıkları sözde "mutabakatın" Taiwan halkının refahına ve Taiwan'ın endüstriyel kalkınma çıkarlarına ihanet anlamına geldiğini söyledi.

Peng çarşamba günkü basın toplantısında DPP yetkilileri ile ABD arasında kısa süre önce yürütülen gümrük vergisi görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Ticaret Bakanlığı, Taiwan'ın ABD'ye yarı iletken ve teknoloji şirketleri aracılığıyla en az 250 milyar ABD dolarına varan yeni doğrudan yatırım yapacağını, ABD'de yatırım yapan Taiwanlı şirketlere en az 250 milyar ABD doları tutarında kredi garantisi sağlayacağını ve buna karşılık olarak ABD'nin de Taiwan menşeli ürünlere uyguladığı gümrük vergisi oranını yüzde 15 ile sınırlayacağını duyurmuştu.

DPP yetkilileri de ABD ile yürütülen gümrük vergisi görüşmelerinin amacına ulaştığını savunmuştu.

Peng, "Sözde ticaret görüşmeleri özü itibarıyla ABD'nin gümrük vergisi kozunu kullanarak maksimum baskı uyguladığı, Taiwan'ı ABD'deki yatırımlarını artırmaya zorladığı ve Taiwan'ın avantajlı sektörlerinin içini boşaltmaya çalıştığı bir süreçten başka bir şey değil" dedi.

Peng, DPP'nin, ABD'nin Taiwan'daki sektörleri yağmalamasına göz yummasının, "adanın kalkınma beklentilerini tamamen tehlikeye atacağını" vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den DPP'ye ABD Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye ordusu Ayn el-Arab hattında Haseke’de şiddetli çatışmalar yaşanıyor Suriye ordusu Ayn el-Arab hattında! Haseke'de şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Bakanlıktan ’yoğun kar yağışı’ ve ’fırtına’ uyarısı Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' ve 'fırtına' uyarısı
Tipi hayatı felç etti Taburcu olan anne ve bebeğinin imdadına “kepçe“ yetişti Tipi hayatı felç etti! Taburcu olan anne ve bebeğinin imdadına "kepçe" yetişti
Narlıdere Kaymakamı’nın ziyareti büyük tartışma yarattı Narlıdere Kaymakamı'nın ziyareti büyük tartışma yarattı
DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı Polise taş atıldı, arbede çıktı DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı! Polise taş atıldı, arbede çıktı
Batman’da dev yasa dışı bahis operasyonu: İşlem hacmi 125 milyon lira Batman'da dev yasa dışı bahis operasyonu: İşlem hacmi 125 milyon lira

13:55
Fenerbahçe’ye Youssef En-Nesyri’den kötü haber
Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber
13:42
IFAB’tan tarihi karar Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı
IFAB'tan tarihi karar! Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı
13:37
Trump’ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
13:34
Acun Ilıcalı’nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
13:01
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 13:59:50. #7.11#
SON DAKİKA: Çin'den DPP'ye ABD Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.