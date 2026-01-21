Çin'den Ekonomi Suçlarına Sert Mücadele Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin'den Ekonomi Suçlarına Sert Mücadele Çağrısı

21.01.2026 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Yüksek Halk Savcılığı, ekonomi suçlarına karşı sert önlemler alınması çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin Yüksek Halk Savcılığı, ülkedeki savcılık organlarına hukuka dayalı ticaret ortamına katkıda bulunmak üzere ekonomiyle ilgili ciddi suçlara karşı sert tutum sergileme çağrısında bulundu.

Yüksek Halk Savcılığı pazartesi günü başsavcıların katılımıyla düzenlenen ulusal konferansta ülkenin stratejik çıkarlarını korumak üzere stratejik madenlerin yurtdışına kaçırılması gibi suçlarla sert şekilde mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yüksek Halk Savcılığı, finansal sistemin sağlıklı işleyişini sağlamak ve halkın mal güvenliğini korumak üzere finans sektöründeki yasadışı aracı kurum uygulamalarıyla mücadelede Ulusal Finansal Düzenleme İdaresi gibi yetkili kurumlarla koordineli çalışmanın ve yasadışı para toplama ve finansal dolandırıcılık gibi suçlara ağır cezalar verilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Kara para aklamayla mücadeleye yönelik daha fazla çaba gösterilmesi çağrısı yapan Yüksek Halk Savcılığı, yeraltı bankaları ve sanal para birimleri aracılığıyla işlenen bu tür suçların cezalandırılmasına odaklanılması gerektiğine dikkat çekti.

Yüksek Halk Savcılığı, sermaye piyasasında hukukun üstünlüğünü ilerletmek üzere Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu ile koordinasyonun güçlendirilerek, finansal dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu gibi menkul kıymetlerle ilgili suçlara ağır cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Güncel, Finans, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Ekonomi Suçlarına Sert Mücadele Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez’den samimi itiraf: 2-0, 5-0’dan daha acı verici Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez'den samimi itiraf: 2-0, 5-0'dan daha acı verici
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Türk bayrağına yapılan saldırıya sert tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Türk bayrağına yapılan saldırıya sert tepki
Trump’tan yeni paylaşım, Grönland’a ABD bayrağı dikti Trump'tan yeni paylaşım, Grönland'a ABD bayrağı dikti
Haldun Dormen için kritik bekleyiş Ayşe Arman: ’’Böbrek, kalp, akciğer makinaya bağlı’’ Haldun Dormen için kritik bekleyiş! Ayşe Arman: ''Böbrek, kalp, akciğer makinaya bağlı''
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı

13:55
Fenerbahçe’ye Youssef En-Nesyri’den kötü haber
Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber
13:42
IFAB’tan tarihi karar Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı
IFAB'tan tarihi karar! Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı
13:37
Trump’ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
13:34
Acun Ilıcalı’nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
13:01
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 14:17:58. #7.11#
SON DAKİKA: Çin'den Ekonomi Suçlarına Sert Mücadele Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.