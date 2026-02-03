Çin'den Endonezya'ya Taziye Mesajı

BEİJİNG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen heyelan ve çamur selinin yol açtığı ağır can ve mal kayıpları nedeniyle Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono'ya taziye mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang mesajında, hayatını kaybedenler için en derin taziyelerini iletirken, yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.