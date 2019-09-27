Çin'den İngiltere'nin Hong Kong'la ilgili açıklamasına sert tepki

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab dün Hong Kong konusunda parlamentoya bir gensoru önergesi sundu.

Hong Kong'daki son gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydeden Raab, Çin'in İngiltere'yle imzaladığı Ortak Bildiri'ye sadık kalması ve BM Tüzüğü'ndeki insan haklarına ilişkin maddeleri yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Basın toplantısında İngiliz yetkilinin açıklamalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Çinli Sözcü, Hong Kong'un Çin'e kavuşmasından bu yana, bölgede uygulanan "Bir Ülke, İki Sistem" politikasının uluslararası toplum tarafından takdirle karşılandığını söyledi.

Sözcü, hâlihazırda bölgedeki vatandaşların eskiden sahip olamadıkları özgürlük ve insan haklarını kullandığının altını çizdi.

Hong Kong'daki işlerin Çin'in iç işleri olduğunu, dış güçlerin Hong Kong işlerine karışmasına asla izin vermeyeceklerini vurgulayan Sözcü, İngiltere'den Hong Kong'a müdahale girişimlerini derhal durdurup, Hong Kong'daki refahın ve iki ülke arasındaki karşılıklı güvenin korunmasına katkı yapmasını istediklerini dile getirdi.