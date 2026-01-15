Çin'den İran'a Destek Mesajı - Son Dakika
Çin'den İran'a Destek Mesajı

15.01.2026 15:27
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İran'daki protestolar için destek vererek ulusal istikrar vurguladı.

Çin Dışişleri Bakan Vang Yi, ekonomik sıkıntıların tetikleyicisi olduğu bir protesto dalgasının yaşandığı İran'a destek mesajı verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü.

Görüşmede Erakçi'den protestoların sürdüğü ülkedeki durum hakkında bilgi alan Vang, "İran hükümetinin ve halkının bir araya gelerek zorlukları aşacağına, ulusal istikrarı sürdüreceğine, meşru haklarını ve çıkarlarını koruyacağına inanıyoruz." dedi.

Vang, ABD'nin ülkeye olası müdahale ihtimaline ilişkin olarak Çin'in, uluslararası ilişkilerde güç kullanımı ve tehdidine, bir ülkenin iradesini diğerlerine dayatmasına ve "orman kanuna" geri dönülmesine karşı olduğunu belirtti.

Çinli Bakan, tüm taraflara, barışa değer vererek itidalle hareket etme ve farklılıklarını diyalog yoluyla çözme çağrısında bulundu, ülkesinin bunun için yapıcı rol oynamaya hazır olduğunu vurguladı.

"İran dış müdahaleye hazırlıklı"

İranlı Bakan Erakçi de ülkedeki güncel toplumsal huzursuzluğun dış güçlerce başlatıldığını ancak istikrarın halihazırda yeniden sağlandığını, İran'ın dış müdahaleye hazırlıklı olduğu ancak diyaloğa kapıyı açık bıraktığını ifade etti.

Erakçi, Çin'in bölgesel barış ve istikrar için daha büyük rol oynamasını desteklediklerini kaydetti.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 615 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 bin 470 kişinin gözaltına alındığını ifade etmişti.

Kaynak: AA

