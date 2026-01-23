Çin\'den İran İçin Barış ve Diyalog Çağrısı

ÇİN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, " İran'daki anlaşmazlıklar, barış ve diyalog yoluyla çözülmeli" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bugün düzenlenen basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a büyük bir güç gönderildiğine ilişkin açıklamasına değindi. Guo, Çin'in İran'ın ulusal istikrarının korunmasından yana olduğunu belirterek, tüm taraflara itidal çağrısında bulundu. Temkinli davranılması gerektiğinin altını çizen Guo, "Anlaşmazlıklar, barış ve diyalog yoluyla çözülmeli" ifadelerini kullandı.