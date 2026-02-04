Çin'den Otomobil Verileri için Güvenlik Rehberi - Son Dakika
Çin'den Otomobil Verileri için Güvenlik Rehberi

04.02.2026 12:27
Çin, otomobil verilerinin yurtdışına transferini düzenleyen 2026 rehberi yayımladı.

BEİJİNG, 4 Şubat (Xinhua) -- Çin, otomobil verilerinin ülke dışına gönderilmesiyle ilgili 2026 yılına yönelik güvenlik rehberini yayımladı. Rehber, söz konusu transferler için verimli, kullanışlı ve güvenli bir mekanizma oluşturmayı ve otomobil verilerinin yurtdışına çıkışını daha da kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın da aralarında bulunduğu sekiz hükümet departmanının ortaklaşa yayımladığı rehber, genel hükümler, tipik otomotiv sektörü senaryolarında önemli verilerin tanımlanmasına ilişkin kurallar, verilerin yurtdışına çıkış süreci ve güvenlik koruma gereklilikleri şeklinde dört bölümü kapsıyor.

Rehberin önemli verilerin tanımlanmasına ilişkin bölümünde araştırma ve geliştirme, imalat, sürüş otomasyonu ve yazılım güncellemeleri gibi senaryolarda kullanılacak yeni kurallar ortaya konuluyor.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'ndan bir yetkili, rehberin, Çin'deki yasa ve düzenlemelerle veri güvenliği, kişisel bilgilerin koruması, ağ verilerinin güvenliği ve otomobil verilerinin güvenliği konularında belirlenen çerçeve uyarınca sınır ötesi veri transferinin yönetimine ilişkin gerekliliklerin uygulanmasını amaçladığını söyledi. Yetkili, otomotiv sektörü için verilerin yurtdışına çıkışının kolaylaştırılması ve yüksek kaliteli kalkınma ile üst düzey güvenlik arasındaki olumlu etkileşimin artırılmasının da hedeflendiği belirtti.

Rehberde otomobil sektörünün pilot alan olarak ele alındığını kaydeden yetkili, Küresel Sınır Ötesi Veri Akışı İşbirliği İnisiyatifi'ndeki ilkeler temelinde hazırlanan rehberin, otomobil verilerinin sınır ötesi otomobil verilerinin ülke dışına transferinin güvenli yönetimi için Çin'e özgü çözümler sunduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua

