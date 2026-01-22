BEİJİNG, 22 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Pakistan'ın Karaçi kentindeki bir alışveriş merkezi yangınında hayatını kaybedenler için taziyelerini ilettiklerini söyledi.
Guo perşembe günkü basın toplantısında yaralılara da acil şifalar diledi.
Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de çıkan yangında 30 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer çarşamba günü yaptıkları açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 60'a yükseldiğini söyledi.
Son Dakika › Güncel › Çin'den Pakistan'a Taziye - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?