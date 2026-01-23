Çin'den Ukrayna Krizi Açıklaması

BEİJİNG, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Ukrayna krizinin çözümünde diyalog ve müzakerenin, tek doğru yol olduğunu söyledi.
Basına yansıyan haberlere göre, Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinden oluşan üçlü çalışma grubunun güvenlik konularını ele alacak ilk oturumu cuma günü Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak.
Guo cuma günkü basın toplantısında Ukrayna krizine ilişkin tutumlarının tutarlı ve net olduğunu vurguladı.
