Çin'den Yapay Zeka Hedefi: 2027

08.01.2026 17:05
Çin, 2027'ye kadar yapay zeka teknolojilerinin güvenli tedarikini ve global liderliği hedefliyor.

BEİJİNG, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin 2027 yılına kadar kilit önemdeki temel yapay zeka teknolojilerinin güvenli ve sağlıklı tedarikini hedefliyor. Kısa süre önce açıklanan hükümet eylem planına göre ülke, yapay zeka sektörünün ölçeği ve yetkinliği ile dünya çapında önde gelen konumunu sürdürmeyi planlıyor.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, Çin Siber Uzay İdaresi ve Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu dahil olmak üzere sekiz ayrı hükümet departmanının ortaklaşa yayımladığı eylem planı, yapay zekayı imalat sektörüyle derinlemesine entegre etme, kaliteli yeni üretici güçleri teşvik etme ve yeni sanayileşmeyi kapsamlı şekilde güçlendirmeye yönelik iddialı bir hamle ortaya koyuyor.

Plan çerçevesinde 2027 yılına kadar genel amaçlı 3-5 ayrı büyük yapay zeka modelinin imalatta derinlemesine uygulanması, sektöre özgü ve sektörü tam olarak kapsayan özel büyük modellerin geliştirilmesi, 100 adet yüksek kaliteli sektörel veri setinin oluşturulması ve 500 adet tipik uygulama senaryosunun teşvik edilmesi öngörülüyor.

Söz konusu eylem planı kapsamında, küresel ölçekte etkiye sahip 2-3 adet ekosisteme öncülük edecek işletme, bir dizi uzmanlaşmış ve gelişmiş küçük ve orta ölçekli işletme ve hem yapay zeka teknolojisi hem de sektör know-how'ı konusunda yetkin bir grup hizmet sağlayıcısının da geliştirilmesi hedefleniyor.

Çin ayrıca dünyada öncü konuma sahip bir açık kaynak ekosistemi kurmayı, güvenlik yönetişimi yeteneklerini geliştirmeyi ve küresel yapay zeka gelişimine Çin'e özgü çözümler sunmayı planlıyor.

Eylem planında, yapay zeka çiplerinin donanım ve yazılımının koordineli biçimde geliştirilmesinin teşvik edilmesi, model eğitimi ve çıkarım yöntemlerindeki yeniliklerin desteklenmesi, sektöre özgü kilit önemdeki büyük modellerin teşvik edilmesi ve büyük model teknolojisinin temel üretim süreçlerine derinlemesine entegre edilmesi gibi önlemler yer alıyor.

Eylem planında sektörel model algoritmalarına yönelik güvenlik koruması ve eğitim verilerinin korunması gibi kilit önemdeki teknolojilerde atılımlar yapılması konusuna da vurgu yapılıyor.

Kaynak: Xinhua

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

