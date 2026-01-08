Çin'den Yatırımlara Yasa Vurgusu - Son Dakika
Çin'den Yatırımlara Yasa Vurgusu

08.01.2026 18:15
Çin, yurtdışında yatırım yapan şirketlerin yasalarına uyması gerektiğini açıkladı.

BEİJİNG, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, yurtdışında yatırım yapan işletmelerin Çin'in yasa ve yönetmeliklerine uyması gerektiğini söyledi.

He perşembe günkü basın toplantısında Meta'nın yapay zeka platformu Manus'u satın almasına yönelik soruşturma hakkında değerlendirmelerde bulundu. He, işletmelerin yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, karşılıklı fayda sağlayan ve "kazan-kazan" ilkesine dayalı sınır ötesi operasyonlar ve uluslararası teknolojik işbirliği yürütmesini her daim desteklediklerini belirtti.

Sözcü işletmelerin yurtdışında yatırım, teknoloji ihracatı, sınır ötesi veri transferi, sınır ötesi birleşme ve satın almalar gibi faaliyetleri sırasında Çin yasa ve yönetmeliklerine riayet etmesi ve yasal prosedürleri eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

He, ilgili departmanlarla koordinasyon içinde hareket ederek, söz konusu satın alma işleminin ihracat kontrolü, teknoloji ithalat ve ihracatı ve yurtdışı yatırımlara ilişkin yasa ve yönetmeliklere uygunluk bakımından incelenip değerlendirileceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Yatırım, Yatırım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

