Çin'den Yeni START Antlaşması'nın Uzatılması Umudu
Çin'den Yeni START Antlaşması'nın Uzatılması Umudu

03.02.2026 17:26
Çin, ABD'nin Yeni START Antlaşması'nın uzatmasına olumlu yanıt vermesini temenni etti.

BEİJİNG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nın (Yeni START) süresinin uzatılması yönünde Rusya'nın yaptığı öneriye ABD'nin olumlu yanıt vermesi ve küresel stratejik istikrarı gerçek anlamda korumasını temenni ettiklerini söyledi.

Rusya ile ABD'nin 2010 yılında imzaladığı Yeni START Antlaşması, 5 Şubat 2026 tarihinde sona erecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül 2025'te yaptığı açıklamada, ABD'nin mevcut stratejik dengeyi bozacak eylemlerden kaçınması koşuluyla, antlaşmanın sona ermesinden itibaren bir yıl boyunca antlaşmada belirlenen temel sınırlamalarına uymaya devam edeceklerini belirtmişti.

Salı günü düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin, nükleer silahların kontrolü müzakerelerine Çin'in de katılmasını istemesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Lin, ABD ve Rusya ile birlikte söz konusu üçlü müzakerelere katılma konusundaki tutumlarının net olduğunu ifade etti.

Çin'in ve ABD'nin nükleer kabiliyetlerinin ölçek bakımından karşılaştırılamayacağına dikkat çeken Lin, şu aşamada Çin'den nükleer silahsızlanma müzakerelerine katılmasını istemenin ne adil ne de makul olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Diplomasi, Savunma, Güncel, Rusya, Son Dakika

SON DAKİKA: Çin'den Yeni START Antlaşması'nın Uzatılması Umudu
