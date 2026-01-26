Çin'e İlk VVER-1200 Nükleer Yakıt Sevkiyatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Çin'e İlk VVER-1200 Nükleer Yakıt Sevkiyatı

26.01.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rosatom'un TVEL şirketi, Çin'in Tianwan NGS'ye VVER-1200 reaktörü için ilk nükleer yakıtı teslim etti.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un yakıt şirketi TVEL, Çin'in Jiangsu eyaletinde bulunan Tianwan Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 7. ünitesindeki VVER-1200 reaktörüne yüklenecek ilk nükleer yakıtı teslim etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk yakıt ve yedek olarak tedarik edilen belirli sayıdaki yakıt demetini içeren nükleer yakıt, Rosatom'a bağlı Novosibirsk Kimyasal Konsantre Fabrikası'nda (NZHK AŞ) üretildi.

Sevkiyat, Rus tasarımı 3+ nesil VVER-1200 reaktörleri baz alınarak inşa edilen Tianwan NGS'nin 7. ve 8. ünitelerinin yakıt tedarikine yönelik TVEL AŞ ile yapılan sözleşme kapsamında gerçekleştirildi. Bu sevkiyat, VVER-1200 reaktörleri için Rus nükleer yakıtının Çin'e tedarik edilmesindeki ilk deneyim oldu.

Daha önce Novosibirsk'ten Çin'e, Tianwan NGS bünyesinde işletmede olan 4 adet VVER-1000 reaktörü için yakıt gönderiliyordu. Eş zamanlı olarak, Sichuan eyaletindeki Yibin yakıt fabrikasında, TVEL AŞ lisansı altında ve Rus bileşenleri kullanılarak VVER-1000 yakıt demetlerinin üretimi yerelleştirildi. Şu an aynı fabrikada VVER-1200 reaktörleri için yakıt üretiminin yerelleştirilmesi süreci tamamlanıyor.

Çin'de, Tianwan NGS'nin 7. ve 8. ünitelerinin yanı sıra ülkenin kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bulunan Xudapu NGS'nin 3 ve 4'üncü üniteleri de dahil olmak üzere toplam 4 yeni VVER-1200 reaktörü inşa ediliyor. Bu projeler, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı alanındaki kapsamlı Rus-Çin devletlerarası iş birliği programının bir parçasını oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, TVEL AŞ Ticaret ve Uluslararası İş Geliştirmeden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Oleg Grigoryev, VVER-1200 reaktörü için yapılan ilk nükleer yakıt sevkiyatının Çinli ortaklarıyla işbirliğinde yeni bir sayfa açtığını belirterek, "2026'da Tianwan ve Xudapu nükleer güç santrallerinin üniteleri için üç başlangıç bölgesi daha tedarik etmeyi planlıyoruz, bu da tek bir yıl içindeki rekor nükleer yakıt sevkiyat hacmi anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Genel olarak Çin Ulusal Nükleer Kurumu (CNNC) bünyesindeki şirketlerle ortaklıklarının, üretimin yerelleştirilmesi, hızlı nötron reaktörlerine yakıt sağlanması ve diğer konular dahil olmak üzere birçok yönde dinamik şekilde geliştiğinin altını çizen Grigoryev, "Bununla birlikte, nükleer yakıt döngüsündeki iş birliği potansiyelimiz henüz tükenmedi, gelişme için geniş perspektifler görüyoruz ve Çin pazarına yeni ürünlerle çözümler sunmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin'e İlk VVER-1200 Nükleer Yakıt Sevkiyatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı 5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
Haldun Dormen’in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler
Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor?

11:52
Bir hemşire daha DEM Parti’nin eylemine destek verdi Boynundaki kolye dikkat çekti
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti
11:42
Fenerbahçe’den Galatasaray’a zehir zemberek Ali Koç yanıtı: Kabul edilemez
Fenerbahçe'den Galatasaray'a zehir zemberek Ali Koç yanıtı: Kabul edilemez
11:40
Öcalan’ın Bahçeli’yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum
Öcalan'ın Bahçeli'yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum
11:25
Nereden nereye Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar “Yok artık“ diyor
Nereden nereye! Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar "Yok artık" diyor
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
10:23
Muhittin Böcek iddianamesi tamam El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 12:05:41. #7.11#
SON DAKİKA: Çin'e İlk VVER-1200 Nükleer Yakıt Sevkiyatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.