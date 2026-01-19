Çin Ekonomisi 2025 Hedefini Tutardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin Ekonomisi 2025 Hedefini Tutardı

19.01.2026 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in GSYİH'si 2025 yılında yüzde 5 büyüyerek 140,2 trilyon yuan ile rekor seviyeye ulaştı.

BEİJİNG, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) 2025 yılında önceki yıla göre yüzde 5 büyüyerek, yüzde 5 civarında belirlenmiş olan yıllık hedefi tutturdu.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre Çin'in GSYİH'si geçtiğimiz yıl 140,1879 trilyon yuan (yaklaşık 20,01 trilyon ABD doları) ile rekor seviyeye ulaştı.

Büro, dördüncü çeyrekte ekonominin önceki yıla göre yüzde 4,5, önceki çeyreğe göreyse yüzde 1,2 büyüdüğünü açıkladı.

Açıklamada baskı altındaki ekonominin karmaşık iç ve dış ortama rağmen ilerleme kaydederek yüksek kaliteli kalkınmada yeni ilerleme sağladığını belirtti.

Ekonomik ve sosyal kalkınmaya yönelik ana hedef ve görevlerin 2025 yılında tam olarak tutturulduğunu belirten büro, böylelikle 14. Beş Yıllık Plan döneminin (2021-2025) başarıyla sonuçlandığını vurguladı.

Büro Başkanı Kang Yi basın toplantısında uluslararası ortamdaki ani değişiklikler ve yurtiçi artan zorluk ve sorunlarla karşı karşıya kalan Çin'in, daha proaktif ve etkili makro politikalar benimsediğini hatırlatarak, söz konusu politikaların, olumsuz dış şokları dengelemeye ve zorlu koşullarda kalkınmanın temelini istikrara kavuşturmaya yardımcı olduğunu söyledi.

Kang, "Çin gibi süper büyük bir ekonomi için iç içe geçmiş riskler ve zorluklar arasında böylesine istikrarlı kalkınma sağlamak hiç de kolay değildir" dedi.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Ekonomisi 2025 Hedefini Tutardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafede sır dolu ölüm Haberi alan yakınları çatıya çıktı Kafede sır dolu ölüm! Haberi alan yakınları çatıya çıktı
Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen
Suriye’de Rakka da terörden temizlendi Suriye'de Rakka da terörden temizlendi
Afrika Uluslar Kupası’nda final heyecanı Afrika Uluslar Kupası'nda final heyecanı
Kasımpaşa ve Antalyaspor birbirine üstünlük kuramadı Kasımpaşa ve Antalyaspor birbirine üstünlük kuramadı
Rize’de Sibirya’yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü Rize'de Sibirya'yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü

12:35
Esra Ezmeci’ye hapis cezası
Esra Ezmeci'ye hapis cezası
12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
12:17
Yeni Suriye’ye giden süreç 44 saatte şekillendi Herkes Şara’yı konuşuyor ama...
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...
12:05
Karın etkili olduğu İstanbul’da metro istasyonunda insan seli oluştu
Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu
11:26
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç’e milyonluk harcama kalemleri soruldu
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu
10:40
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’ın işine son verildi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 13:01:02. #7.11#
SON DAKİKA: Çin Ekonomisi 2025 Hedefini Tutardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.