Çin Ekonomisi 2025 Hedefini Tutardı

BEİJİNG, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) 2025 yılında önceki yıla göre yüzde 5 büyüyerek, yüzde 5 civarında belirlenmiş olan yıllık hedefi tutturdu.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre Çin'in GSYİH'si geçtiğimiz yıl 140,1879 trilyon yuan (yaklaşık 20,01 trilyon ABD doları) ile rekor seviyeye ulaştı.

Büro, dördüncü çeyrekte ekonominin önceki yıla göre yüzde 4,5, önceki çeyreğe göreyse yüzde 1,2 büyüdüğünü açıkladı.

Açıklamada baskı altındaki ekonominin karmaşık iç ve dış ortama rağmen ilerleme kaydederek yüksek kaliteli kalkınmada yeni ilerleme sağladığını belirtti.

Ekonomik ve sosyal kalkınmaya yönelik ana hedef ve görevlerin 2025 yılında tam olarak tutturulduğunu belirten büro, böylelikle 14. Beş Yıllık Plan döneminin (2021-2025) başarıyla sonuçlandığını vurguladı.

Büro Başkanı Kang Yi basın toplantısında uluslararası ortamdaki ani değişiklikler ve yurtiçi artan zorluk ve sorunlarla karşı karşıya kalan Çin'in, daha proaktif ve etkili makro politikalar benimsediğini hatırlatarak, söz konusu politikaların, olumsuz dış şokları dengelemeye ve zorlu koşullarda kalkınmanın temelini istikrara kavuşturmaya yardımcı olduğunu söyledi.

Kang, "Çin gibi süper büyük bir ekonomi için iç içe geçmiş riskler ve zorluklar arasında böylesine istikrarlı kalkınma sağlamak hiç de kolay değildir" dedi.