Çin, Enerji Teknolojisi İnovasyonu ile İlgili 5 Yıllık Planını Açıkladı - Son Dakika
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Çin, Enerji Teknolojisi İnovasyonu ile İlgili 5 Yıllık Planını Açıkladı

03.04.2022 13:12
Çin, Enerji Teknolojisi İnovasyonu ile İlgili 5 Yıllık Planını Açıkladı

BEİJİNG, 3 Nisan (Xinhua) — NEA ile Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ortaklaşa yayınlanan plana göre, Çin rüzgar, güneş, biyokütle ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir kaynakların daha verimli, uygun maliyetli ve güvenilir bir şekilde tedarikini sağlamak amacıyla yeni teknolojiler geliştirmeye odaklanacak. Planda, hidrojen enerjisinin üretimi ve kullanımında teknolojik ilerlemelerin beklendiği ifade edilirken yenilenebilir enerji kaynakları […]

Çin, Enerji Teknolojisi İnovasyonu ile İlgili 5 Yıllık Planını Açıkladı

BEİJİNG, 3 Nisan (Xinhua) — NEA ile Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ortaklaşa yayınlanan plana göre, Çin rüzgar, güneş, biyokütle ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir kaynakların daha verimli, uygun maliyetli ve güvenilir bir şekilde tedarikini sağlamak amacıyla yeni teknolojiler geliştirmeye odaklanacak. Planda, hidrojen enerjisinin üretimi ve kullanımında teknolojik ilerlemelerin beklendiği ifade edilirken yenilenebilir enerji kaynakları içerecek yeni bir elektrik şebekesi sisteminin kurulacağı ve enerji depolamasının daha iyi hale getirileceği belirtildi. Planda, nükleer ve fosil enerjiyi daha verimli hale getirmek için inovasyon çağrısında da bulunuldu. Planda, Çin'in bölgesel akıllı enerji sistemlerini pilot olarak kullanacağı, dijital ve akıllı teknolojileri, kömür madenciliği ve benzin üretimi gibi geleneksel enerji sektörlerine uygulayacağı belirtildi.

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Yenilenebilir Enerji, Çin Halk Cumhuriyeti, Enerji, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin, Enerji Teknolojisi İnovasyonu ile İlgili 5 Yıllık Planını Açıkladı - Son Dakika
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