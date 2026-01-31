Çin Hava Kuvvetleri\'nden Akrobasi Gösterisi

SİNGAPUR, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri bünyesindeki Bayi Akrobasi Ekibi, yaklaşan 10. Singapur Havacılık Fuarı öncesinde prova uçuşları gerçekleştirdi.

Cuma sabahı Singapur Changi Havalimanı'ndan altı adet J-10 savaş uçağıyla havalanan ekip, gökyüzünde oluşturduğu formasyonlarla deniz üzerindeki gösteri alanında akrobasi manevraları icra etti. Gösteri sahası üzerinde alçak uçuş gerçekleştiren uçaklar, havada kırmızı, sarı ve beyaz renklerde duman izleri bıraktı.

Hava gösterisi 3-8 Şubat tarihlerinde Changi Havalimanı'nda düzenlenecek.