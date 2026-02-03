Çin'in Arktik İlgisi Güvenlik Riski Taşıyor - Son Dakika
Çin'in Arktik İlgisi Güvenlik Riski Taşıyor

03.02.2026 16:36
AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Çin'in Arktik'teki artan ilgisinin güvenlik riskleri doğurduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Çin'in halihazırda Arktik'te doğrudan bir varlık sergilemediğini ancak Arktik limanlarına ve ulaşım merkezlerine yönelik artan bir ilgi gösterdiğini, bunun güvenlik riskleri doğurduğunu belirtti.

Kallas, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile ortak basın toplantısında konuştu.

Uzun süre boyunca Arktik'in düşük gerilim ve yüksek işbirliğiyle anılan bir bölge olduğunu anımsatan Kallas, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Avrupa'daki güvenlik ortamının tamamen değiştiğine dikkati çekti.

Kallas, Çin'in henüz Arktik'i "satın almadığını" ancak bölgedeki varlığını istikrarlı biçimde genişlettiğini ifade ederek, ABD'nin de Grönland çıkışlarına atıfta bulundu.

AB Yüksek Temsilcisi, "Arktik artık haritanın sessiz bir köşesi değil. Küresel güç rekabetinin ön cephesidir." ifadesini kullandı.

"Çin'in artan ilgisi güvenlik riskleri yaratıyor"

Çin'in halihazırda Arktik'te doğrudan bir varlık sergilemediğini dile getiren Kallas, ancak iklim değişikliği, sıcaklıkların artması ve ticaret yollarının açılması perspektifiyle Arktik limanlarına ve ulaşım merkezlerine yönelik artan bir ilgi gösterdiğini kaydetti.

Kallas, "İstihbarat servislerinin uyarısı da tam olarak bu noktada devreye giriyor. Bu durum güvenlik riskleri yaratıyor." uyarısında bulundu.

Tedarik zincirleri üzerindeki nüfuzun ne anlama geldiğinin daha önce deneyimlendiğini vurgulayan Kallas, "Bu tedarik zincirleri ya da ticaret yolları silah haline getirildiğinde ne olabileceğini biliyoruz." dedi.

Kallas, küresel nadir toprak elementleri piyasasında Çin'in çok büyük bir paya sahip olduğunun da bilindiğini ekleyerek, Grönland'da da kritik ham maddeler bulunduğunu belirtti.

AB Yüksek Temsilcisi, "Bu nedenle Avrupa'nın bu konuda uyanık olması gerekiyor ve biz de tam olarak bunu yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güvenlik, Güncel

