Çin'in Dış Borcu İlk Çeyrekte Azaldı - Son Dakika
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Çin'in Dış Borcu İlk Çeyrekte Azaldı

25.06.2022 16:54
Çin'in Dış Borcu İlk Çeyrekte Azaldı

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Kambiyo İdaresi'nin Cuma günü açıkladığı resmi veriler, Çin'in Mart ayı sonunda yerli ve yabancı para birimlerindeki dış borç stokunun 2,7102 trilyon ABD doları tutarında olduğunu gösterdi.

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Kambiyo İdaresi'nin Cuma günü açıkladığı resmi veriler, Çin'in Mart ayı sonunda yerli ve yabancı para birimlerindeki dış borç stokunun 2,7102 trilyon ABD doları tutarında olduğunu gösterdi. Çin Devlet Kambiyo İdaresi'nden yapılan açıklamada, yerel para birimi tutarından dış borç stokunun, 2021 sonuyla aynı şekilde, toplamın yüzde 45'ini oluşturduğu belirtildi. Vade yapısı açısından değerlendirildiğinde, orta ve uzun vadeli dış stoku da 2021 sonuyla aynı kalarak toplamın yüzde 47'sini oluşturdu. Çin Devlet Kambiyo İdaresi Müdür Yardımcısı Wang Chunying, Çin'in dış borç stokuna dair ana göstergelerin, uluslararası düzeyde kabul görmüş güvenlik hatları içinde kalmayı sürdürdüğünü ve dış borç risklerinin genel olarak kontrol altında olduğunu söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Dış Borcu İlk Çeyrekte Azaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Dış Borcu İlk Çeyrekte Azaldı - Son Dakika
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