Çin\'in Dış Ticareti Yüzde 3,8 Arttı

BEİJİNG, 14 Ocak (Xinhua) -- Çin'in dış ticareti 2025 yılında yuan bazında bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,8 oranında arttı.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin çarşamba günü açıkladığı verilere göre ülkenin dış ticaret değeri geçen yıl 45,47 trilyon yuana (yaklaşık 6,48 trilyon ABD doları) ulaştı. Böylece ülkenin bu alandaki büyümesi 2017'den bu yana art arda 9. yılda da devam etmiş oldu.

Ülkenin ihracatı 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,1 artarak 26,99 trilyon yuana ulaşırken, ithalat ise yüzde 0,5 artışla 18,48 trilyon yuana yükselerek rekor kırdı ve Çin'in 17 yıldır sürdürdüğü dünyanın en büyük ikinci ithalat pazarı konumunu pekiştirdi.

Çin'in kümülatif ithalat ve ihracat değeri, 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) bir önceki döneme göre yüzde 40'lık artış ve yıllık ortalama yüzde 7,1'lik büyüme sergileyerek 200 trilyon yuanı aştı.

İdarenin Başkan Yardımcısı Wang Jun çarşamba günü Beijing'de düzenlenen basın toplantısında, Çin'in dünya çapındaki ekonomik zorluklara karşın dış ticarette kaydettiği başarıların, "gerçekten kayda değer ve zorluklarla elde edilmiş" olduğunu söyledi.

Çin'in dış ticaretindeki istikrarlı büyümenin üç ana faktöre dayandığını ifade eden Wang, bu faktörleri ülkenin ticaretin istikrara kavuşturulmasına yönelik politikaları, geniş iç pazarından gelen ithalat talebinin istikrarlı biçimde serbest bırakılması ve gelişen yurtdışı ihtiyaçlarına sürekli olarak uyum sağlayan sofistike bir endüstri sistemi olarak sıraladı.