Çin'in Dış Ticareti Yüzde 3,8 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin'in Dış Ticareti Yüzde 3,8 Arttı

Çin\'in Dış Ticareti Yüzde 3,8 Arttı
14.01.2026 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in dış ticareti 2025'te 45,47 trilyon yuanla rekor kırdı. İhracat ve ithalat artış gösterdi.

BEİJİNG, 14 Ocak (Xinhua) -- Çin'in dış ticareti 2025 yılında yuan bazında bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,8 oranında arttı.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin çarşamba günü açıkladığı verilere göre ülkenin dış ticaret değeri geçen yıl 45,47 trilyon yuana (yaklaşık 6,48 trilyon ABD doları) ulaştı. Böylece ülkenin bu alandaki büyümesi 2017'den bu yana art arda 9. yılda da devam etmiş oldu.

Ülkenin ihracatı 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,1 artarak 26,99 trilyon yuana ulaşırken, ithalat ise yüzde 0,5 artışla 18,48 trilyon yuana yükselerek rekor kırdı ve Çin'in 17 yıldır sürdürdüğü dünyanın en büyük ikinci ithalat pazarı konumunu pekiştirdi.

Çin'in kümülatif ithalat ve ihracat değeri, 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) bir önceki döneme göre yüzde 40'lık artış ve yıllık ortalama yüzde 7,1'lik büyüme sergileyerek 200 trilyon yuanı aştı.

İdarenin Başkan Yardımcısı Wang Jun çarşamba günü Beijing'de düzenlenen basın toplantısında, Çin'in dünya çapındaki ekonomik zorluklara karşın dış ticarette kaydettiği başarıların, "gerçekten kayda değer ve zorluklarla elde edilmiş" olduğunu söyledi.

Çin'in dış ticaretindeki istikrarlı büyümenin üç ana faktöre dayandığını ifade eden Wang, bu faktörleri ülkenin ticaretin istikrara kavuşturulmasına yönelik politikaları, geniş iç pazarından gelen ithalat talebinin istikrarlı biçimde serbest bırakılması ve gelişen yurtdışı ihtiyaçlarına sürekli olarak uyum sağlayan sofistike bir endüstri sistemi olarak sıraladı.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, İhracat, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Dış Ticareti Yüzde 3,8 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore’nin eski devlet başkan için idam talebi Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi
Fenerbahçe’nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe’ye gitti Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti
Sertaç Komsuoğlu’ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap Sertaç Komsuoğlu'ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Icardi’nin gol sevinci davalık oldu Icardi'nin gol sevinci davalık oldu
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
13:44
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye’nin en borçlu belediyesi
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye'nin en borçlu belediyesi
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
13:12
ABD’ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 14:42:39. #7.11#
SON DAKİKA: Çin'in Dış Ticareti Yüzde 3,8 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.