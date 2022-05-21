Çin'in Mega Hidroelektrik Santral Projesinde Tüm Güç Üretim Birimlerinin İnşası Tamamlandı - Son Dakika
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Çin'in Mega Hidroelektrik Santral Projesinde Tüm Güç Üretim Birimlerinin İnşası Tamamlandı

21.05.2022 11:27
Çin'in Mega Hidroelektrik Santral Projesinde Tüm Güç Üretim Birimlerinin İnşası Tamamlandı

KUNMiNG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yapımı devam eden Baihetan hidroelektrik santralinden verilen bilgilere göre, Çin'in bu mega projesinde tam faaliyete geçilmesi için önemli bir aşama olan santralin tüm enerji güç üretim birimlerinin inşası tamamlandı.

KUNMiNG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yapımı devam eden Baihetan hidroelektrik santralinden verilen bilgilere göre, Çin'in bu mega projesinde tam faaliyete geçilmesi için önemli bir aşama olan santralin tüm enerji güç üretim birimlerinin inşası tamamlandı. Santralin tüm birimlerinin yıl sonuna kadar faaliyete geçmesi bekleniyor. Bu gerçekleştiğinde, Baihetan toplam kurulu güç bakımından, Çin'in orta kesimlerindeki Hubei eyaletinde bulunan Üç Boğaz Barajı projesinin ardından dünyanın en büyük ikinci hidroelektrik santrali unvanını kazanacak. Baihetan santrali Çin'in güneybatısındaki Yangtze Nehri'nin yukarı kesimlerinde bulunan Jinsha Nehri üzerinde kurulu bulunuyor. Santral, Yunnan ve Sichuan eyaletlerinin arasında bulunuyor.

Baihetan'ın toplam kurulu gücü 16 milyon kilovat olacak. Santralde, her biri dünyanın en büyük tek birim kapasitesi olan 1 milyon kilovat kapasiteye sahip 16 adet hidro-üretim birimi bulunuyor 16 güç üretim biriminden yedisi faaliyete geçti. Geçtiğimiz Haziran'dan bu yana Baihetan hidroelektrik santralinde 26,5 milyar kilovat-saatin üzerinde elektrik üretildi. Projenin idari müdürlerinden Kang Yonglin, santralin tek bir biriminde üretilen elektriğin 500.000 kişinin bir aylık elektrik ihtiyacını karşılamaya yeterli olduğunu söyledi. Tam faaliyete geçtiğinde hidroelektrik santralinde her yıl, ortalama 62,4 milyar kilovat-saatin üzerinde elektrik üretilecek; bu da yaklaşık 75 milyon kişinin yıllık elektrik tüketimi için yeterli olacak. Çin'in kaynak bakımından zengin batısından, enerji tüketiminin yüksek olduğu doğusundaki bölgelere elektrik ileten Baihetan hidroelektrik santrali Çin'in temiz enerjiye geçişinde de önemli bir adımı temsil ediyor. Tek başına her yıl kömür tüketimini 19,68 milyon ton, karbon emisyonlarını ise 52 milyon ton azaltması beklenen santral Çin'in karbon azaltma çabalarına da katkı sunacak.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Enerji, Hubei, Mayıs, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Mega Hidroelektrik Santral Projesinde Tüm Güç Üretim Birimlerinin İnşası Tamamlandı - Son Dakika
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