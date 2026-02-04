Çin'in Yurt Dışı Yatırımları 2025'te Artış Gösterdi

Çin'in yurt dışına doğrudan yatırımlarının (ODI), 2025'te önceki yıla kıyasla yüzde 1,3 artış kaydettiği bildirildi.

Çin Ticaret Bakanlığının açıklamasına göre, Çinli şirketlerin yurt dışında yaptığı doğrudan yatırımlar, Ocak-Aralık 2025 döneminde 145,6 milyar dolara ulaştı.

Yurt dışı yatırımlardan elde edilen gelir yıllık bazda yüzde 7,7 artışla 178,8 milyar dolara, yeni yatırım sözleşmelerinin değeri ise yüzde 8,2 artışla 289,2 milyar dolara çıktı.

Bu dönemde Çin'in Afrika'ya yaptığı yatırımlar yıllık yüzde 41, Avrupa'ya yüzde 20,9, Asya'ya ise yüzde 1,2 arttı.

Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki ülkelerde yapılan yatırımlar yüzde 17,6 artarak 39,6 milyar dolar oldu.

Tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde Doğu-Batı ticaretini altyapı, ulaştırma, iletişim ve diğer bağlantısallık projeleriyle canlandırmayı hedefleyen Kuşak ve Yol Girişimi, Çin'in yurt dışı yatırımlarında yine önemli pay oluşturdu.