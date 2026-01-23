Çin'in Yurtdışı Yatırımları Artıyor

BEİJİNG, 23 Ocak (Xinhua) -- Çinli şirketlerin yurtdışı yatırımları, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında gerçekleştirilen yüksek kaliteli işbirliğinin etkisiyle 2025 yılında sağlıklı, istikrarlı ve düzenli büyümesini devam ettirdi.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian perşembe günkü basın toplantısında, Çinli yatırımcıların 2025 yılı sonu itibarıyla 190 ülke ve bölgede kurduğu işletme sayısının 50.000'i aştığını belirterek, Çin'in kümülatif yurtdışı yatırımlarının dokuz yıldır art arda dünyada ilk üç arasında yer aldığını söyledi.

Çin'in 2025 yılında dışarıya yönelik doğrudan yatırımlarının bir önceki yıla göre yüzde 7,1 artışla 174,38 milyar ABD dolarına ulaştığını kaydeden He, ülkenin bu açıdan dünyada üst sıralardaki konumunu sürdürdüğünü ifade etti.

Küreselleşen Çinli şirketlerin sosyal sorumluluklarını aktif olarak yerine getirdiklerini ve yıllık ortalama 2 milyondan fazla istihdam yarattıklarını vurgulayan He, eğitim, sağlık ve çevre koruma alanlarında geçim kaynağı sağlamaya yönelik çok sayıda projeyi finanse edip hayata geçiren bu şirketlerin, ev sahibi ülkelerde büyük takdir gördüğünü belirtti.

He, bakanlık olarak küresel ekonominin istikrarlı büyümesine daha büyük katkı sağlamak üzere 2026 yılında ticaret ve yatırımın entegre gelişimini teşvik edeceklerini, işletmelerin uluslararası faaliyetlerini destekleyeceklerini ve dijital ekonomi ve yeşil kalkınma gibi yükselen sektörlerde işbirliğini derinleştireceklerini söyledi.